21-latek jechał za szybko. Gigantyczna kara

Policjanci z Ciechanowa prowadzili kontrole na ul. Kasprzaka. W czasie rutynowych działań, mundurowi drogówki zatrzymali kierowcę Volkswagena, który jechał o 23 km/h za szybko. Zdarza się - policjanci regularnie zatrzymują groźniejszych piratów drogowych. W tym przypadku nie skończyło się jednak na mandacie. Konsekwencje będą o wiele poważniejsze.

Dokąd jechał młody kierowca?

21-letni mieszkaniec powiatu nowodworskiego jechał za szybko. Dokąd się spieszył? Po sprawdzeniu danych kierowcy w bazie danych wyszło na jaw, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Funkcjonariuszom wyznał, że… jedzie zapisać się na egzamin.

Kierowca bez prawa jazdy - sprawa trafi do sądu

Młody kandydat na kierowcę jeszcze przed uzyskaniem uprawnień będzie miał na koncie sprawę sądową. Za popełnione wykroczenia odpowie przed wymiarem sprawiedliwości. Grozi mu kara w wysokości nawet 30 000 zł!

Policja przypomina, że dla osób, które wsiadają za kierownicę, choć nie mają do tego uprawnień, nie jest przewidziana żadna taryfa ulgowa. Odpowiedzialność karna od 2022 roku jest dodatkowo zaostrzona. W każdym takich przypadku policjanci sporządzą wniosek o ukaranie do Sądu, który obligatoryjnie orzeknie wobec takiej osoby zakaz prowadzenia pojazdów i grzywnę od 1500 do 30 tysięcy złotych. Sprawę reguluje Kodeks wykroczeń:

Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.