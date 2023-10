Android Auto: krótkie wprowadzenie

Android Auto to system Google, który pozwala na "sklonowanie" ekranu smartfona na wyświetlacz w samochodzie. Oczywiście nie jest to kopia 1:1, która zezwala na uruchomienie ze wszystkich aplikacji z telefonu w aucie. Ułatwia jednak znacznie jazdę, szczególnie jeśli korzystacie z nawigacji na smartfonie. Głównym problemem wielu problemów jest brak modułu bezprzewodowego dla Android Auto, co powoduje, że jedyną opcją jest połączenie się po kabelku. Każde rozpięcie kabla to przerwanie połączenia.

Pamiętajcie, że poniższe rozwiązania dotyczą głównie samochodów z wyświetlaczem multimedialnym. Starsze pojazdy bez wbudowanego modułu Android Auto i wyświetlacza dotykowego ten temat nie dotyczy. Możecie oczywiście zamontować w swoim aucie radio obsługujące powyższy system, jeśli tylko znajdziecie urządzenie pasujące do waszego modelu samochodu. Co więcej, musicie oczywiście posiadać telefon z Androidem w wersji 8.0 lub wyższej.

Android Auto bezprzewodowo w każdym samochodzie: jak to zrobić?

Jak działa Android Auto? Przewodowe podłączenie smartfona do samochodu odbywa się zazwyczaj z pomocą klasycznego kabla USB-A. Po zaakceptowaniu wszystkich zgód otrzymujecie pełen dostęp do systemu multimedialnego Google. Charakteryzuje się on menu głównym upodobnionym do tego na waszym smartfonie oraz licznymi aplikacjami ze smartfona, które ułatwią wam korzystanie z samochodu.

Połączenie "po kabelku" może być jednak niekomfortowe, bo przy każdym odłączeniu smartfona, system się rozłącza i musicie skonfigurować go od nowa. Jest jednak sposób, by otrzymać dostęp bezprzewodowy. Umożliwiają go liczne adaptery, które podłączycie do samochodu w dokładnie ten sam sposób, co kabelek – poprzez gniazdo USB-A lub USB-C (jeśli adapter nie posiada w zestawie takiego złącza, konieczna będzie przejściówka). Adapter łączy się z telefonem, wykorzystując Wi-Fi i Bluetooth, a następnie przekazuje informacje po swoim własnym przewodzie na ekran samochodu. Tym samym z jego pomocą uzyskacie wszystkie funkcje z połączenia bez przewodowego za pomocą kabelka. Ciekawym pomysłem może być również schowanie dodatkowego gniazda USB (wychodzącego od tego głównego) i podłączenie do niego adapteru pod konsolą środkową. Tę operację jednak zalecamy przekazać specjaliście, szczególnie jeśli nie czujecie się najlepiej z narzędziami w ręku.

Android Auto bezprzewodowo – jaki adapter?

Jest kilka możliwości zakupu adapteru. Najlepszym wyborem będzie model Motorola MA1. Niestety, producent oficjalnie nie wypuszcza tego urządzenia na polskim rynku. To jednak nie oznacza, że nie można go kupić: wiele prywatnych firm sprowadza adapter i sprzedaje w swoich sklepach internetowych. Bez problemu znajdziecie go też na popularnych portalach aukcyjnych. Bez problemu sprowadzicie też sprzęt zza granicy na własną rękę, korzystając z platformy Ebay lub Amazon.

Oczywiście Motorola nie jest jedynym producentem, który takie urządzenia sprzedaje. Jest jednak jedną z nielicznych "znanych" firm, bo pozostałe możliwości w Polsce to najczęściej ambiwalenty z Chin. Przykładem jest Carlinkit4, z którego również będziecie zadowoleni, szczególnie jeśli na zmianę z Androidem korzystacie z Apple iOS-a - urządzenie obsługuje zarówno bezprzewodowo Androida Auto, jak i Apple CarPlaya. Koszty takich adapterów oscylują między 300 a 450 złotych, jednak jest to zakup jednorazowy i bardzo podnosi komfort korzystania z tego typu systemu multimedialnego.