Będzie nowy odcinek S8 - rusza przetarg

GDDKiA chwali się nowym przetargiem. Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało przesłane ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę prawie 14-kilometrowego odcinka S8 od Ząbkowic Śląskich do Barda. To już czwarty odcinek dolnośląskiej S8, który jest w fazie przetargu.

Droga S8 będzie dłuższa

Kolejny przetarg na realizację drogi ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku potwierdza wiarygodność rządu. Budowa spójnej sieci dróg szybkiego ruchu w każdym regionie jest naszym obowiązkiem i z tego obowiązku systematycznie się wywiązujemy - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Trasa, o której mowa zostanie poprowadzona nowym śladem. Ma ona przebiegać przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, S8 będzie wykorzystywać przebieg drogi krajowej nr 8 w minimalnym stopniu - w przeważającej części na przecięciach z nią.

14 km nowej drogi i dwa nowe węzły

W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Ząbkowice Śląskie Wschód na połączeniu z drogą wojewódzką nr 385 oraz Bardo na połączeniu z obecną DK8. Ponadto wybudowanych zostanie pięć mostów (w tym cztery pełniące również funkcje przejść dla zwierząt), siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, a także wiadukt nad linią kolejową. Powstaną jeszcze dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, które podobnie jak 10 z 12 zaplanowanych przepustów, również będą pełnić funkcje przejść dla zwierząt.

Nowe odcinki drogi S8

Nowa inwestycja jest częścią budowy 87 kilometrów drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem. Dwujezdniowa trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach i pasy awaryjne. W przyszłości odcinek pomiędzy węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu rezerwę w pasie dzielącym.

Kiedy kierowcy pojadą nową drogą S8?

Zakończenie całej inwestycji (Wrocław – Kłodzko) i oddanie trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033. W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.