Sumowanie punktów karnych, dwa wykroczenia i tracisz prawo jazdy

Punkty karne to dziś największy postrach zmotoryzowanych. Za jedno wykroczenie można dostać nawet 15 oczek. Przy czym punktacja może się sumować – kierowca, który za jednym przejazdem złamie więcej niż jeden przepis, dostaje na finał kontroli sumę z punktów przypisanych do każdego z wykroczeń.

Wystarczy przekraczając prędkość o 51-60 km/h jednocześnie rozmawiać przez telefon przy uchu i suma 25 punktów karnych gotowa (odpowiednio po 13 i 12 punktów). Dozwolony limit to 24 punkty, stąd taki kierowca traci prawo jazdy.

Sumowanie punktów karnych jest krzywdzące, a nie zawsze tak było

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa jednak sumowanie punktów karnych za krzywdzące i przypomina, że wcześniej prawo było łagodniejsze. – Do 4 czerwca 2018 roku przepisy wskazywały, że każdemu naruszeniu w ruchu drogowym odpowiadała określona liczba punktów w skali od 1 do 15 w zależności od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wagi naruszenia. W przypadku popełnienia kilku naruszeń punkty im odpowiadające były sumowane. Jeżeli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekraczała liczbę 15, osoba ta otrzymywała 15 punktów – wskazał RPO.

Rzecznik zauważa jednocześnie, że w ustawie ważnej z punktu widzenia odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń ustawodawca posłużył się konstrukcją eliminacyjnego zbiegu przepisów ustawy. – Zgodnie bowiem z art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę (...). Taka konstrukcja zasadniczo ogranicza konsekwencje prawne dla obywatela płynące z jednoczesnego naruszenia więcej niż jednej z zasad ruchu drogowego – ocenił.

RPO chce złagodzenia przepisów ws. punktów karnych

Stąd Rzecznik zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji o modyfikacje obecnego stanu prawnego oraz wprowadzenie limitu punktów karnych, które policjant może wpisać kierowcy za jednym razem. Teraz resort odniósł się do pomysłu RPO…

Rząd zdecydował i nie pozostawia złudzeń

– W opinii MSWiA, zasada sumowania punktów (bez określania górnego limitu) niewątpliwie przyczyniła się do skutecznego dyscyplinowania kierujących pojazdami mechanicznymi, wdrażając ich do poszanowania zasad wynikających z prawa o ruchu drogowym – stwierdził Maciej Wąsik, sekretarz stanu MSWiA. – Tym samym, zaproponowany przez Rzecznika wąski i wybiórczy charakter zmian legislacyjnych należy oceniać jako nieuzasadniony z punktu widzenia potrzeby zapewnienia optymalnego poziomu ochrony życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego – podkreślił przedstawiciel resortu.

Kasowanie punktów karnych 2023

Czyli nie będzie łagodzenia prawa jeśli chodzi o sumowanie punktów karnych. Szkoda tylko, że rząd nie jest konsekwentny w swoim działaniu. Przypominamy, że od 17 września kierowcy ponownie mogą uczestniczyć w kursach redukujących punkty karne.

Wystarczy zgłosić się do ośrodka szkolenia kierowców, zapłacić ok. 1000 zł, zaliczyć 8 godzin wykładów, zadanie praktyczne na placu manewrowym i z konta znika 6 punktów. W ten sposób można kasować konto co 6 miesięcy. Druga ważna zmiana, która weszła w życie od 17 wrześnie 2023 roku to zerowanie punktów karnych już po roku. Wcześniej punkty karne znikały z konta kierowcy dopiero po upływie 2 lat.

Ile punktów karnych i jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2023 roku? Oto 10 stawek i widełki

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, również kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych.

W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi. Z kolei podwójne stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej wchodzą do gry już przy złamaniu limitu o ponad 30 km/h. Tak może skończyć spotkanie z policją:

przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 6 punktów karnych;

Recydywa za:

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – pierwszy raz mandat 800 zł (drugi raz, czyli przy recydywie - 1600 zł) i 9 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i 11 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie) i 13 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) i 14 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej - mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych.

Dostaniesz nawet 15 punktów karnych i podwójny mandat. Oto lista 22 wykroczeń

