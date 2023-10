Reklama

Ziobro: Prąd także z węgla

– Polska energetyka jest warunkiem naszego bezpieczeństwa. Wojna na Ukrainie poszła tak naprawdę o energetykę – mówił podczas konferencji prasowej przed Elektrownią Dolna Odra w Nowym Czarnowie (pow. gryfiński) prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Podkreślił, że Elektrownia Dolna Odra jest "gwarancją bezpieczeństwa energetycznego i taniego prądu".

– Musimy rozwijać naszą energetykę i dawać Polakom pewność, że nasza praca, prąd w domu, inwestycje będą opłacalne w zderzeniu z cenami i kosztami inwestycji, kosztami pracy w innych regionach Europy. Żeby tak było musimy mieć naszą polską energetykę, również energetykę węglową – podkreślił szef Ministerstwa Sprawiedliwości.

Chcą nam zlikwidować auta z silnikami spalinowymi

– Nie możemy ulegać szaleństwu klimatycznemu, które forsuje Unia Europejska, Donald Tusk, Fit for 55. Chcą nam zlikwidować samochody z silnikami spalinowymi, benzynowymi – to jest kompletne szaleństwo, odjazd – podkreślił Ziobro.

– Chiny w tym samym czasie budują dziesiątki nowych elektrowni węglowych, a Japonia postawiła ostatnio 23 supernowoczesne elektrownie węglowe. Musimy chodzić po ziemi i stawiać na taką energetykę, która jest najtańsza. Nikt mnie nie przekona, że Japończycy wybieraliby energetykę, która jest ekonomicznie nieopłacalna. W odróżnieniu od Japonii, Polska ma tą przewagę, że mamy ogromne zasoby własnego węgla - przekazał Ziobro.

Jak dodał, "stawiajmy na to, co daje nam pewność, bezpieczeństwo, niezależność od innych i najtańszy prąd. To jest gwarancja rozwoju tego regionu".