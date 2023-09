Reklama

Po raz pierwszy w swojej 113-letniej historii Alfa Romeo oferuje w swoim portfolio dwa modele samochodów z najbardziej lubianych w Europie segmentów premium. Tonale zdobywa więc popularność wśród kompaktowych SUV-ów, a bestsellerowy Stelvio umacnia pozycję w kategorii SUV-ów klasy średniej. Oba auta w bieżących odsłonach są dostępne na polskim rynku od niedawna.

W tym zestawieniu wyjątkową rolę odgrywa Tonale, który wprowadza Alfę Romeo w świat elektryfikacji. To właśnie wersja Plug-in Hybrid z 280-konym napędem na cztery koła pozostaje najmocniejszą wersją tego modelu. Przy okazji warto podkreślić, że silnik spalinowy tej wersji jest produkowany w polskiej fabryce w Bielsku-Białej. Tonale występuje też w wersji Mild hybrid o mocy od 130 KM do 160 KM, a dodatkowe 20 KM generowane jest z silnika elektrycznego. Ofertę Tonale uzupełnia nowoczesny i ekonomiczny silnik wysokoprężny o mocy 130 KM. W każdej z czterech bogatych wersji wyposażenia standardowego to kierowca pozostaje w centrum uwagi, czerpiąc przyjemność z przebywania w doskonale zaprojektowanym wnętrzu i sportowego charakteru jazdy Tonale.

Dni SUV-ów w salonach Alfa Romeo: sprawdź atrakcyjne finansowanie

Stelvio, większa siostra Tonale, cały czas kusi idealnymi proporcjami nadwozia, sportowymi akcentami i eleganckim, włoskim pochodzeniem. Model ten przeszedł na początku roku gruntowny lifting, zyskał kilka innowacji technologicznych, takich jak: przednie światła Full LED Matrix (wyposażenie standardowe w każdej wersji), wirtualny kokpit zegarów o średnicy 12,3” czy zaawansowana technologia NFT (Non-Fungible-Token), która śledzi cykl życia pojazdu. Stlevio nadal zachwyca osiągami, zarówno w wersji benzynowej o mocy 280 KM, w 210-konnym dieslu, jak i w legendarnej, 520-konnej odsłonie Quadrifoglio.

Dni SUV-ów Alfy Romeo we wrześniu zbiegają się z doroczną, jesienną wymianą firmowych flot. Dealerzy Alfy Romeo zapraszają do wizyt w salonach, oferując promocyjne opcje finansowania, z atrakcyjnym leasingiem 101% na czele. Ponadto, wszystkie modele Alfa Romeo nadal są dostępne z przedłużoną, 5-letnią gwarancją Maximum Care z limitem do 200 tys. km, która podkreśla wysoką jakość produkowanych we Włoszech aut.

Dni SUV-ów w salonach Alfa Romeo: zapisz się na jazdę testową

Marka zachęca wszystkich klientów, którzy rozważają zakup samochodu typu SUV, do skorzystania z jazdy testowej. Bo dopiero za kierownicą Tonale czy Stelvio kierowca ma okazję w pełni poznać potencjał Alfy Romeo i jej 113-letnie wyścigowe dziedzictwo. Już pierwsze kilometry po krętej drodze pozwolą zrozumieć fenomen marki, istnienie setek klubów i tysięcy miłośników na całym świecie. Alfa Romeo zaprasza do dołączenia do rodziny Alfisti i podkreśla swoje plany rozwoju na najbliższe lata – zarówno w zakresie wyjątkowych, sportowych modeli, jak i samochodów elektrycznych.

Dni SUV-ów Alfa Romeo trwają do 30 września br., szczegółowa oferta jest dostępna na stronie www.alfaromeo.pl i w autoryzowanych salonach marki.