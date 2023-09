Reklama

Nissan podkreśla też, że niższe ceny nie oznaczają np. gorszego wyposażenia. A wręcz przeciwnie: pojawiły się korzystne zmiany w specyfikacji, dzięki którym Ariya ma przyciągnąć do salonów Nissana więcej kupujących. Ale po kolei.

Elektryczny Nissan Ariya jest dostępny w czterech wersjach wyposażenia: Engage, Advance, Evolve oraz Evolve+. Wersję podstawową Engage w odmianie z napędem na przednie koła można wybrać z akumulatorem 63 kWh (zasięg do 404 km) lub z baterią o pojemności 87 kWh (zasięg do 536 km). W przypadku obu wspomnianych odmian baterii ceny spadają o 10 tys. zł, więc po obniżkach Ariya Engage z akumulatorem 63 kWh kosztuje od 209 900 zł, a ta z akumulatorem o większej pojemności – od 234 900 zł.

Nissan Ariya: im wyższa wersja wyposażenia, tym większe obniżki

Większe obniżki czekają nabywców wybierających specyfikacje Advance i Evolve. Wysokość upustów zależy tym razem od wersji akumulatora. I tak, odmiana 63 kWh tanieje o 15 000 zł, zaś 87 kWh – o 20 000 zł. Teraz za wersję Advance trzeba będzie więc zapłacić od 224 900 zł (63 kWh) i od 255 900 zł (87 kWh), a za Evolve od 243 900 zł (63 kWh) i od 274 900 zł (87 kWh).

Nissan tnie ceny nawet o 30 tys. zł

Największe obniżki, bo w wysokości 30 000 zł, objęły Nissana Ariya z napędem na cztery koła e-4ORCE oraz z akumulatorem 87 kWh (zasięg do 515 km). W takiej specyfikacji Ariya jest dostępna w wersjach Advance, Evolve oraz Evolve+. Najtańsza z nich (Advance) kosztuje 269 900 zł, za Evolve trzeba zapłacić 288 900 zł, a za Evolve+ – 309 900 zł.

Nissan Ariya: jakie zmiany w wyposażeniu?

Zmiany objęły również wyposażenie dodatkowe. I tak, na przykład trójfazowa ładowarka pokładowa AC o mocy 22 kW jest teraz dostępna dla odmiany Engage w cenie 5000 zł, podczas gdy wcześniej można ją było dokupić tylko do wersji 87 kWh, na dodatek o 2000 zł drożej. Wszystkie pozostałe wersje dostają tę ładowarkę w wyposażeniu standardowym.

Ponadto do oferty wprowadzono nowy pakiet o nazwie "Design + Komfort" – w wersji Engage jest opcją i kosztuje 7000 zł, w pozostałych oferowany jest w standardzie. Zawiera on elementy pakietu Design (przyciemniane tylne szyby i przeciwmgielne lampy LED), a także dodatkowo podgrzewaną kierownicę, podgrzewane i elektrycznie regulowane fotele z przodu oraz tapicerkę częściowo ze skóry ekologicznej. Przy czym sam pakiet Design, jako opcja tylko do wersji Engage (w pozostałych jest seryjny), pozostaje w ofercie w cenie 1000 zł.