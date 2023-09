Reklama

Nastolatek, który ukończył 14 lat, może jeździć autem, o ile uzyskał prawo jazdy kategorii AM, a jego pojazd spełnia kilka warunków. Lekki czterokołowiec to odpowiednik samochodu, jednak jego waga nie może przekroczyć 350 kg, silnik nie może mieć pojemności większej niż 50 cm³, a w przypadku wersji elektrycznych, moc silnika ogranicza się do 4 kW. Takie kompaktowe pojazdy są głównie reprezentowane przez francuskie marki, takie jak Aixam, Microcar czy Ligier. Ich prędkość maksymalna wynosi około 45 km/h.

Kto może zrobić prawo jazdy kategorii AM?

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM, niezbędne jest zaliczenie oficjalnego egzaminu państwowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Standardowa procedura wymaga również uczestnictwa w kursie organizowanym przez szkołę jazdy. Osoba, która ukończyła 14 lat, może zdobyć to uprawnienie, pod warunkiem że posiada pisemną zgodę swoich opiekunów prawnych. Kurs można rozpocząć najwcześniej trzy miesiące przed osiągnięciem 14. urodzin.

Do czego uprawnia prawo jazdy kategorii AM?

Prawo jazdy kategorii AM jest przeznaczone dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Nie pozwala na prowadzenie samochodów osobowych, jednak obejmuje szerszy zakres pojazdów niż zniesiona karta motorowerowa. Jakie pojazdy może prowadzić posiadacz prawa jazdy kategorii AM? Przede wszystkim:

Rower : osoba posiadająca prawo jazdy kategorii AM, która nie ukończyła 18 lat, ma prawo kierować rowerem. W przypadku roweru przeznaczonego na więcej niż jednego pasażera, minimalny wiek kierowcy to 17 lat. Po osiągnięciu 18 roku życia nie ma wymogu posiadania dokumentu do prowadzenia roweru.

y: Osoba, która ukończyła 15 lat i posiadaj prawo jazdy kategorii AM, może prowadzić pojazd zaprzęgowy. Po osiągnięciu 18 roku życia nie jest wymagane posiadanie dokumentu do prowadzenia takiego pojazdu. Motorower : Kategoria AM uprawnia do prowadzenia motoroweru. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, motorower to pojazd dwu- lub trójkołowy z silnikiem spalinowym o pojemności skokowej do 50 cm3, lub z silnikiem elektrycznym o mocy do 4 kW. Prędkość maksymalna takiego pojazdu jest ograniczona do 45 km/h. Osoby, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku, mogą prowadzić motorower bez żadnego dokumentu.

Warto pamiętać, że w każdym przypadku prędkość pojazdu musi być ograniczona do maksymalnie 45 km/h.

Prawo jazdy kategorii B1 dla nastolatków od 16 lat

Dla starszych nastolatków istnieje możliwość prowadzenia mocniejszych pojazdów, zgodnie z przepisami ustawodawcy dotyczącymi prawa jazdy kategorii B1. W ramach tych uprawnień 16-latkowie mogą kierować czterokołowcami, których masa nie przekracza 400 kg, a silniki mają moc do 15 kW (20,4 KM). Warto zaznaczyć, że również w tej kategorii, francuskie marki pojazdów prowadzą w produkcji takich modeli.

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii B1?

Procedura zdobycia prawa jazdy kategorii B1 jest podobna do standardowej procedury uzyskiwania prawa jazdy kategorii B. Wymaga ona zaliczenia zarówno egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego, które odbywają się w placówkach WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego). Gdy już uzyskają odpowiednie uprawnienia i będą mieli dostęp do właściwego pojazdu, uczniowie szkół średnich zyskają dość odporny na warunki pogodowe i komfortowy środek transportu. Dzięki temu mogą uniezależnić się od komunikacji miejskiej lub od rodziców. Ponadto mogą nabrać doświadczenia w radzeniu sobie z warunkami na drodze, co przyda się im w przyszłości jako dojrzałym kierowcom.