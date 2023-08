Kierujący BMW 27-latek nie dość, że jechał szybko, to na dodatek minął czerwone światło i potrącił prawidłowo przechodzącą po pasach kobietę oraz jej dziecko. Oboje z ciężkimi obrażeniami trafili do szpitala, a kierujący BMW za swoje zachowanie może trafić do więzienia

Sprawą wypadku na ul. Lubelskiej w Puławach zajmują się policjanci. Jak wynika z ich wstępnych ustaleń oraz zabezpieczonego monitoringu, kierujący BMW wjechał na oznakowane przejście dla pieszych pomimo czerwonego światła nadawanego przez sygnalizator. Reklama Gdy piesi zaczęli wchodzić na przejście zgodnie przepisami i przy zielonym świetle, rozpędzone auto potrąciło dwoje pieszych. Siła uderzenia była tak duża, że matka i jej dziecko w ułamku sekundy znaleźli się w powietrzu. 22-latka oraz jej 3-letni syn z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Wypadek na przejściu w Puławach: wstrząsające nagranie Reklama Za kierownicą BMW siedział 27-latek, który został natychmiast zatrzymany przez puławskich policjantów. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu, od kierowcy pobrano krew do badań na zawartość innych środków odurzających. Policja przypomina o konsekwencjach prawnych za spowodowanie poważnego wypadku: jeżeli osoba poszkodowana odniesie ciężkie obrażenia ciała, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.