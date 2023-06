Według portalu do zdarzenia doszło 24 kwietnia, kiedy jadący samochodem parlamentarzysta potrącił rowerzystkę. "Gdy na miejscu zjawili się funkcjonariusze policji, Szłapka… nie ujawnił, że jest posłem. Co więcej, również po wezwaniu go na przesłuchanie z zamiarem przedstawienia zarzutów poseł nie został rozpoznany przez policjantkę prowadzącą czynności i początkowo w ogóle nie przyznał się, że jest parlamentarzystą, mówiąc tylko, że pracuje w Sejmie" - czytamy.

Reklama

Według tvp.info dopiero po kolejnych pytaniach Szłapka wyjawił, że jest posłem Nowoczesnej. "W tej sytuacji policja postanowiła o poinformowaniu prokuratury, która, aby skutecznie postawić zarzuty parlamentarzyście, będzie musiała zwrócić się do Sejmu o uchylenie mu immunitetu" – przekazał portal.

Reklama

Szłapka: Zrzeknę się immunitetu

Szłapka zapowiedział w rozmowie z tvp.info, że kiedy do Sejmu trafi wniosek o uchylenie mi immunitetu, natychmiast się go zrzeknie.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

Autor: Wojciech Kamiński