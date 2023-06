Reklama

Linia 666, która kursowała na Hel zmieniła numer na 669. O tej zaskakującej rewolucji PKS Gdynia poinformował w zdawkowym komunikacie. Nie wyjawił powodów, ale internauci mają dobrą pamięć…

– W tym roku ostatnią 6 wywracamy do góry nogami! Już 24.06.2023 z Dębek, Krokowej, Karwi, Ostrowa, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa, Władysławowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni oraz Juraty do Helu zawiezie Was linia 669! – podali przedstawiciele przewoźnika.

Reklama

Linia 666 na Hel znika. Oto przyczyna

Decyzja o likwidacji linii 666 na Hel wywołała burzę w sieci. Internauci nie szczędzą gorzkich słów.

– Była to reklama na cały świat. O linii 666 na Hel niejednokrotnie czytałem na zagranicznych stronach, czy grupach na Facebooku. Jestem przekonany, że byli turyści, którzy pewnie dojechaliby szybciej pociągiem, ale dla hecy pojechali autobusem 666. Nie wiem, czy ten numer to był przypadek, czy celowy zabieg marketingowy, ale na pewno przyciągał uwagę. No i w końcu ulegliście naciskom pewnej grupy trzymającej władzę w Polsce i zmieniliście numer. Jest to strzał w kolano i trzymam kciuki, żebyście tego żałowali – stwierdził jeden z komentujących.

Koniec linii 666 na Hel. "To propaganda antychrześcijańska"

O co chodzi z grupą trzymającą władzę? W 2018 roku prawicowy portal Fronda przekonywał, że "na Helu od lat obecna jest gorsząca propaganda antychrześcijańska, w gruncie rzeczy - wprost satanistyczna."

–Wzywamy władze PKS Gdynia do przemyślenia swojej polityki i zmiany numeru linii na inny. Jeżeli tak się nie stanie, to prosimy o interwencję stosowne organy państwa polskiego. Linia autobusowa 666 kursująca na Hel, mówiąc krótko i dosadnie, godzi w chrześcijański porządek państwa polskiego i jego fundamenty, a stąd - w dobro nas wszystkich – ostrzegał wówczas serwis.

Linia 666 na Hel "godzi w chrześcijański porządek". Co oznacza liczba 666?

Dla wyjaśnienia 666 to liczba pierwszej z Bestii, utożsamianej z szatanem lub antychrystem (to pojęcie odnosi się do jednej z postaci 13. rozdziału Apokalipsy św. Jana). Z kolei nazwa Hel wg. Frondy kojarzy się z angielskim słowem "hell" oznaczającym piekło.

Dziś piekło zamarzło i na Hel będzie kursować autobus linii 669. Choć i ta liczba już zaczyna wzbudzać kontrowersje...