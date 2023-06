Reklama

A jak wygląda to w liczbach? Ograniczając emisję w całym procesie produkcji i cyklu życia auta, konstruktorom Volvo EX30 udało się zredukować całkowity ślad węglowy (uwaga: po przejechaniu 200 tys. km) do poziomu poniżej 30 ton. W porównaniu z w pełni elektrycznymi modelami C40 i XC40 to aż o 25 proc. mniej. No i świetnie, przecież zapowiadanym od dawna celem Volvo na lata 2018-25 jest zmniejszenie ogólnej emisji dwutlenku węgla przypadającej na każdy samochód o solidne 40 proc.

Volvo EX30 nie emituje także wielu innych gazów i cząstek, co może korzystnie wpływać na jakość powietrza w miastach. Nowe badania przeprowadzone przez Uniwersytet Karoliny Południowej wykazały, że nawet niewielki wzrost liczby samochodów elektrycznych na danym obszarze ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie liczby wizyt na izbach przyjęć z powodu astmy.

Reklama

Nowe Volvo EX30: redukcja emisji dwutlenku węgla

Jednak aby zmniejszyć ogólny ślad węglowy samochodu, nie wystarczy sama elektryfikacja. Duże ilości dwutlenku węgla powstają zanim samochód wyjedzie na drogi, a emisję generują procesy projektowania, produkcji i transportu. I każdy z tych etapów daje możliwości obniżenia emisji szkodliwych substancji.

– Nowy EX30 to duży krok we właściwym kierunku do wypełnienia naszych ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju – powiedział Anders Kärrberg, globalny szef ds. zrównoważonego rozwoju. – Do 2025 roku naszym celem jest zmniejszenie ogólnej emisji CO 2 przypadającej na każdy samochód o 40 proc. w stosunku do poziomów z 2018 roku poprzez redukcję całkowitej emisji z rury wydechowej o 50 proc. oraz obniżenie emisji pochodzących z naszej działalności, pozyskiwania surowców i łańcucha dostaw o kolejne 25 proc. Wszystko to ma nam pomóc zrealizować nasze ambicje, aby być firmą neutralną dla klimatu do 2040 roku – wyjaśnia Kärrberg.

Nowe Volvo EX30: najmniejsze w gamie

Zmniejszenie emisji CO 2 związanej z Volvo EX30 było możliwe z kilku powodów. Przede wszystkim, sam samochód jest najmniejszy w gamie. To z kolei oznacza mniej materiałów i energochłonnych procesów potrzebnych do jego wytworzenia. Szczególnie dotyczy to stali i aluminium, których uzyskanie i obróbka generuje znaczną cześć emisji na etapie produkcji. Dlatego Volvo EX30 korzysta z materiałów pochodzących z odzysku: ok. 25 proc. aluminium oraz po 17 proc. stali i tworzyw sztucznych użytych do produkcji uzyskano właśnie z recyklingu.

Innym kluczowym obszarem redukcji emisji jest produkcja i łańcuch dostaw, na przykład poprzez dostarczanie czystej energii. I chyba nikogo w związku z tym nie dziwi deklaracja Volvo, że EX30 będzie produkowane w fabryce zasilanej w 100 proc. energią neutralną dla klimatu.

Jeśli zaś chodzi o łańcuch dostaw, to 95 proc. kluczowych dostawców części zobowiązało się do wykorzystania wyłącznie energii odnawialnej w swojej produkcji do 2025 r. A wielu już ten cel osiągnęło. Ważne jest też przejrzyste pochodzenie materiałów: Volvo dysponuje technologią blockchain, która pomaga śledzić krytyczne surowce, do których obecnie należą lit, mangan, kobalt, grafit i nikiel.

Nowe Volvo EX30: ekologiczne wnętrze, wysoki poziom bezpieczeństwa

Volvo chwali się też, że do produkcji siedzeń, deski rozdzielczej i drzwi używa szerokiej gamy materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu. Są to np.: jeans (!), len i mieszanka wełny, która zawiera również około 70 proc. poliestru pochodzącego z recyklingu. Aby stworzyć panele dekoracyjne wewnątrz kabiny o strukturze jeansu, Volvo używa włókien, które normalnie... byłyby odpadami z procesu recyklingu tego materiału. Kiedy spodnie typu jeans są poddawane recyklingowi, rozdrobnione włókna są skręcane w przędzę, a długie włókna łączą się ze sobą. Jednak krótkie włókna zwykle marnują się jako odpady, ale w tym wypadku zostały one uratowane.

Nie zapominajmy też o bezpieczeństwie – wszak z niego Volvo od wielu lat słynie. Systemy bezpieczeństwa zainstalowane w Volvo EX30 chronią nie tylko pasażerów auta, ale także innych uczestników ruchu – szczególnie w mieście. I tak, Volvo EX30 dostanie system zabezpieczający przed otwarciem drzwi, gdy blisko samochodu przejeżdża rowerzysta. Okazuje się, że incydenty tego typu stanowią aż jedną piątą kolizji rowerzystów z samochodami. Według danych Cycling UK w Wielkiej Brytanii aż 60 rowerzystów rocznie ginie lub odnosi poważne obrażenia w wyniku uderzenia w drzwi samochodu.

Nowe Volvo EX30: ochroni rowerzystów

W Volvo EX30 zastosowano więc alarm, który ostrzeże przed otwarciem drzwi, jeśli nadjeżdża rowerzysta lub inny pojazd. Ta funkcja należy do pakietu systemów bezpieczeństwa Safe Space, który trafił do EX30. Są one szczególnie przydatne w mieście, gdzie przecież auta typu EX30 pokonują znaczną część swojego przebiegu.

Reklama

– Od dawna skupiamy się na bezpieczeństwie w środowiskach miejskich, gdzie samochody dzielą przestrzeń z pieszymi i rowerzystami – powiedziała Åsa Haglund, szefowa Centrum Bezpieczeństwa. – Dzięki Volvo EX30 przenosimy bezpieczeństwo w mieście na wyższy poziom, tworząc małego SUV-a, który jest idealnym towarzyszem zapewniającym komfortową jazdę, a jednocześnie dba o ciebie i innych ludzi na ruchliwych ulicach współczesnych miast – mówi Haglund.

Nowe Volvo EX30: pomogą dane z wypadków. Kiedy premiera w Polsce?

Projektanci odpowiedzialni za EX30 czerpali z bogatej wiedzy Volvo na temat bezpieczeństwa i wykorzystywali dane pozyskane z prawdziwych wypadków. EX30 został tak zaprojektowany, aby pomóc chronić kierowcę i pasażerów w przypadku zderzenia. Samochód ma liczne rozwiązania, które skutecznie ochronią pasażerów auta przed konsekwencjami wypadków. W strukturze karoserii zastosowano na przykład wzmocnienia, które przypominają zintegrowaną z nadwoziem klatkę bezpieczeństwa. Wzmocnione zostały wszystkie słupki – czyli A, B i C, a także dach. Ponieważ jest to elektryk, także akumulator trakcyjny otrzymał solidną, mechaniczną ochronę. Cała struktura nadwozia i podwozia wykorzystuje różne rodzaje stali o odmiennych własnościach.

EX30 wyposażone jest także w poduszkę powietrzną znajdującą się po wewnętrznej stronie fotela kierowcy – chroni ona głowę i klatkę piersiową przed obrażeniami w przypadku zderzenia bocznego. W kabinie, ponadto, nad bezpieczeństwem czuwa specjalny system, który wykrywa zmęczenie kierowcy lub jego brak koncentracji. Układ sprawdza, czy kierowca trzyma ręce na kierownicy, czy nie, i śledzi twarz kierowcy oraz ruch gałek ocznych kierowcy około 13 razy na sekundę. Specjalne algorytmy są w stanie wykryć zawczasu zmęczenie, senność, rozproszenie. A jeśli kierowca nie zareaguje w porę na sytuację drogową, elektroniczny pomocnik uruchomi automatyczne hamowanie. Ta funkcja działa m.in. na skrzyżowaniach i zapobiega zderzeniom z innymi pojazdami.

Nowe Volvo EX30 zostanie zaprezentowane 7 czerwca i tego samego dnia będzie można je zamawiać w przedsprzedaży na wybranych rynkach, w tym także w Polsce.