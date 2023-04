Reklama

Z raportu opracowanego przez amerykański portal iSeeCars monitorujący rynek aut używanych i zajmujący się doradztwem zakupowym wynika, że tylko w ciągu 2022 roku ogłoszono w samych Stanach ponad 400 akcji serwisowych, które dotyczyły aż 25 mln samochodów. W 2021 roku ta liczby były jeszcze wyższa: 1000 wezwań obejmujących 35 mln aut.

Prawdopodobieństwo wezwania pojazdu do serwisu różni się – i to dość znacznie – w zależności od modelu. iSeeCars przeanalizowało dane dotyczące kampanii naprawczych pojazdów dostarczone przez National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dla modeli z ostatnich 10 lat, aby obliczyć liczbę przewidywanych wezwań w ciągu spodziewanego 30-letniego okresu eksploatacji. Ogólna średnia liczba przewidywanych akcji serwisowych w całym okresie eksploatacji dla wszystkich marek i modeli wynosi 4,0. W przypadku najmniej awaryjnych samochodów przewiduje się średnio jedno lub mniej wezwań; z kolei w przypadku najczęściej „poprawianego” samochodu – Tesli Model Y – takich akcji serwisowych może zdarzyć się ponad 62. Mercedes-Benz jako marka ma dziewięć modeli na liście najrzadziej wzywanych samochodów, podczas gdy Porsche i Tesla mają po cztery najczęściej wycofywane modele. Autorzy raportu podkreślają, że cała linia modelowa Tesli zajmuje cztery z pierwszych pięciu najczęściej przywoływanych do serwisów pojazdów.

Wskaźniki wezwań mogą się różnić w zależności od marki i modelu – powiedział analityk wykonawczy iSeeCars, Karl Brauer – ale ekstremalne zróżnicowanie liczby akcji naprawczych, jakie przewiduje się dla danego samochodu w całym okresie jego eksploatacji, jest czymś, czego się nie spodziewaliśmy.

MINI i Lexus na czele, te 33 auta mają najmniej problemów.

Z raportu wynika, że 33 samochody, które znalazły się na liście najrzadziej objętych akcjami serwisowymi, będą wzywane na naprawy raz lub rzadziej w czasie całej swojej eksploatacji. Mercedes-Benz, Lexus i Toyota są najbardziej znanymi markami, ale szerokie spektrum modeli Chevroleta, Fiata, Forda, Hyundaia, Infiniti, Kia, Lincolna, Mazdy, Mitsubishi i Nissana również znajdziemy na tej liście. Na pierwszym miejscu znalazł się kabriolet MINI.

Nabywcy poszukujący modelu o niskim wskaźniku akcji serwisowych z rynku mają duży wybór, natomiast marki takie jak Mercedes i Toyota mają silną reputację w zakresie jakości, a ta lista potwierdza ich pozycję.

Pozycja Model Oczekiwana liczba wezwań w ciągu 30 lat użytkowania W porównaniu z ogólną średnią 1 MINI cabrio 0.2 0.05x 2 Lexus NX 300h 0.3 0.08x 3 Lincoln MKZ Hybrid 0.5 0.13x 4 Mercedes-Benz CLA 0.5 0.13x 5 Lexus RX 450h 0.5 0.13x 6 Nissan 370Z 0.5 0.13x 7 Hyundai Elantra GT 0.6 0.15x 8 Mercedes-Benz GLA 0.6 0.15x 9 Mercedes-Benz GLC 0.7 0.18x 10 Lexus IS 300 0.7 0.18x 11 Mercedes-Benz GLE 0.7 0.18x 12 Ford Fusion Energi 0.7 0.18x 13 Mercedes-Benz AMG GT 0.7 0.18x 14 Mazda CX-3 0.7 0.18x 15 Lexus ES 300h 0.8 0.20x 16 Kia Rio 5-Door 0.8 0.20x 17 Lexus RC 350 0.8 0.20x 18 Mercedes-Benz GLB 0.9 0.23x 19 Infiniti QX50 0.9 0.23x 20 Chevrolet TrailBlazer 0.9 0.23x 21 Mercedes-Benz S-Class 0.9 0.23x 22 Ford Fusion Hybrid 0.9 0.23x 23 Mercedes-Benz GLS 0.9 0.23x 24 Nissan Titan XD 0.9 0.23x 25 Lexus IS 350 1.0 0.25x 26 MINI Clubman 1.0 0.25x 27 Mitsubishi Mirage G4 1.0 0.25x 28 Toyota Prius Prime 1.0 0.25x 29 Toyota Corolla Hatchback 1.0 0.25x 30 Mercedes-Benz A-Class 1.0 0.25x 31 Toyota Camry Hybrid 1.0 0.25x 32 FIAT 500X 1.0 0.25x 33 Infiniti Q60 1.0 0.25x Ogólna średnia 4.0 –

Psuje się jak Tesla? Oto 25 modeli, które trafiają do serwisu najczęściej

Raport iSeeCars przewiduje, że na liście samochodów najczęściej obejmowanych akcjami przywoławczymi – co najmniej 10 wezwań w ciągu 30 lat eksploatacji – aż po cztery razy pojawią się modele Tesli i Porsche. W przypadku Tesli opcja wprowadzania niektórych poprawek dzięki aktualizacjom zdalnym (over-the-air) daje szanse, że nie wszystkie akcje będą wiązały się z koniecznością wizyty w serwisie. BMW i Jeep pojawiają się na liście trzykrotnie, natomiast Ford, Lincoln, RAM i Volkswagen dwukrotnie. Chevrolet i Kia mają po jednym modelu na liście.

Pozycja Model Oczekiwana liczba wezwań w ciągu 30 lat użytkowania W porównaniu z ogólną średnią 1 Tesla Model Y 62.4 15.60x 2 Porsche Panamera 61.8 15.45x 3 Tesla Model 3 56.8 14.2x 4 Tesla Model X 27.3 6.83x 5 Tesla Model S 26.4 6.60x 6 Lincoln Aviator 23.0 5.75x 7 Volkswagen Atlas Cross Sport 22.4 5.60x 8 Volkswagen Atlas 20.8 5.20x 9 Ram 1500 20.5 5.13x 10 Ram 1500 Classic 20.5 5.13x 11 Ford F-150 16.9 4.23x 12 Porsche Macan 16.1 4.03x 13 Porsche Cayenne 15.6 3.90x 14 Kia Telluride 14.4 3.60x 15 Porsche 911 13.0 3.25x 16 Lincoln Corsair 12.7 3.18x 17 BMW X7 12.4 3.10x 18 Ford Explorer 11.8 2.95x 19 BMW 3 Series 11.7 2.93x 20 BMW 5 Series 10.7 2.68x 21 Jeep Grand Cherokee 10.4 2.60x 22 Jeep Grand Cherokee L 10.4 2.60x 23 Chevrolet Silverado 1500 10.2 2.55x 24 Subaru Ascent 10.1 2.53x 25 Jeep Wrangler 10.0 2.50x Ogólna średnia 4.0 –

Akcje przywoławcze a zdalne aktualizacje (OTA). Problem Porsche

Autorzy raportu oceniają, że akcje przywoławcze związane z aktualizacjami zdalnymi są oczywiście wygodniejsze dla użytkowników, bo nie wymagają odwiedzenia serwisu. Stąd, aby dać właścicielom i kupującym pojęcie o tym, które modele wymagają największej liczby wizyt w salonach dealerskich w celu usunięcia usterek, opracowano listę najczęściej wzywanych modeli, która nie obejmuje akcji OTA.

Pozycja Model Oczekiwana liczba wezwań w ciągu 30 lat użytkowania z wyłączeniem OTA W porównaniu z ogólną średnią 1 Porsche Panamera 61.6 16.21x 2 Lincoln Aviator 23.5 6.18x 3 Volkswagen Atlas Cross Sport 22.7 5.97x 4 Volkswagen Atlas 20.9 5.5x 5 Ram 1500 Classic 20.9 5.5x 6 Ram 1500 20.8 5.47x 7 Tesla Model Y 19.3 5.08x 8 Ford F-150 16.8 4.42x 9 Porsche Macan 16.5 4.34x 10 Porsche Cayenne 16.5 4.34x 11 Tesla Model 3 15.2 4.00x 12 Kia Telluride 15 3.95x 13 Porsche 911 13.2 3.47x 14 Lincoln Corsair 12.7 3.34x 15 BMW X7 12.5 3.29x 16 BMW 3 Series 12.2 3.21x 17 Ford Explorer 11.8 3.11x 18 Subaru Ascent 10.9 2.87x 19 BMW 5 Series 10.8 2.84x 20 Jeep Grand Cherokee L 10.5 2.76x 21 Jeep Wrangler 10.5 2.76x 22 Jeep Grand Cherokee 10.4 2.74x 23 Jeep Wrangler Unlimited 10.3 2.71x 24 Chevrolet Silverado 1500 10.2 2.68x 25 Kia Sorento 9.6 2.53x Ogólna średnia dla napraw bez OTA 3.8 –

– Istnieją dwa krytyczne elementy, o których należy myśleć podczas analizy akcji przywoławczych – powiedział Brauer. Oczywiście liczba kampanii naprawczych pojazdów jest pierwszym czynnikiem, ale czas kampanii jest również ważny. Większość pojazdów zachowuje się jak Toyota Camry – większość akcji jest ogłaszana, gdy są po raz pierwszy wprowadzone na rynek, z dużym spadkiem po 1-3 latach. Jednak w przypadku niektórych samochodów, takich jak Tesla Model S, z upływem czasu obserwuje się wzorzec ciągłego wzywania pojazdów do serwisów, a nawet rosnącą liczbę akcji. Właściciele pojazdów z takim wzorcem będą borykać się z kłopotami związanymi z wezwaniami na naprawy przez wiele lat po nabyciu samochodu – podkreślił.

W Polsce informacje o akcjach przywoławczych ogłaszanych przez producentów samochodów można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każda marka ma też obowiązek poinformowania o takich zdarzeniach użytkowników.