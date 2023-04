Reklama

Policja od piątku 7 kwietnia do poniedziałku 11 kwietnia prowadziła akcję Wielkanoc. Na drogach każdego dnia pracowało ok. 4 tys. funkcjonariuszy. Mundurowi byli szczególnie wyczuleni na kierowców przekraczających prędkość, która ciągle pozostaje najbardziej śmiercionośną przyczyną wypadków.

Na drogach pojawiły się najcięższe działa, czyli nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami (m.in. BMW serii 3, Skoda Superb, Cupra Leon), laserowe mierniki z wizualizacją obrazu, motocykle oraz drony. Efekty?

Mandat do 3 tys. zł to za mało, prawo jazdy za przekroczenie prędkości straciło niemal 270 kierowców

– Policjanci ujawnili 269 przekroczeń prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. W myśl obowiązujących przepisów kierowcy za to wykroczenie stracili prawo jazdy na 3 miesiące – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

– To duży skok jeżeli chodzi o spadek naruszeń za tzw. 50 plus - w zeszłym roku było ich 549. Warto przy tym zauważyć, że wprowadzenie nowego taryfikatora mandatów i punktów karnych przynosi wymierne efekty – podkreślił. Przypominamy, że za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h grozi 13 punktów karnych i mandat 1500 zł (3 tys. zł w recydywie).

Mniej wypadków i zabitych w Wielkanoc 2023, pijanych kierowców ciągle dużo

Nowe przepisy najwidoczniej przełożyły się też na poprawę statystyk dotyczących wypadków i zabitych. Policja od piątku do poniedziałku odnotowała 173 wypadki drogowe (o jeden mniej niż w 2022 roku), w których zginęło 21 osób (mniej o 6 osób niż w 2022 roku), a 203 zostały ranne (więcej o 1 niż w 2022 roku).

W czasie świąt policjanci zatrzymali 1184 pijanych kierowców. To o 81 przypadków mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Najwięcej zabitych w wypadkach w sobotę i poniedziałek wielkanocny

– Wszystkich kierowców prosimy dalej o bezpieczną jazdę, bo mimo tego, że te liczby są mniejsze to niestety każdego dnia dochodziło do wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym podczas świąt. Szczególnie sobota i poniedziałek to odpowiednio 7 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w drugi dzień świąt 8 ofiar wypadków – wyliczył policjant z KGP.

Opas wskazał, że sobotę w miejscowości Siechnice (woj. pomorskie) 79-latek skręcając Skodą w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 46-latkowi kierującemu motocyklem. Motocyklista zginął na miejscu. Także w Wielką Sobotę w Bieruniu (woj. śląskie) 34-latek jadący Mercedesem, podczas wyprzedzania doprowadził do zderzenia z jadącym w tym samym kierunku Citroenem. Kierowca niemieckiego auta stracił nad nim panowanie i uderzył w drzewo - zginął na miejscu. Z kolei w poniedziałek na Mazowszu (na drodze krajowej DK 79) w Tomicach pod Górą Kalwarią 20-letni kierowca BMW nie opanował samochodu i uderzył w latarnię. W aucie było 5 osób, 3 trafiły do szpitala, tam jedna z nich zmarła. Okazało się, że 20-letni kierowca w chwili zdarzenia miał ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dziś mandat 5 tys. zł to jeszcze nic, nowy taryfikator punktów karnych działa odstraszająco

Punkty karne to dziś postrach groźniejszy niż mandaty. Jeszcze do niedawna nie brakowało kierowców, którzy bardziej obawiali się utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów niż konsekwencji finansowych. Stąd w terenie zabudowanym mocniej wciskali gaz i łamali przepisy, ale nie przekraczając granicy 100 km/h – w razie wpadki woleli zapłacić karę. Jednak jesienią 2022 roku oba rodzaje sankcji przybrały na sile. Weszła też możliwość podwójnego karania za wykroczenie popełnione w recydywie, stąd np. przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h za pierwszym razem kończy się mandatem 2500 zł. Drugi raz to już 5 tys. zł kary.

Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych. W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Co ile kasują się punkty karne w 2023 roku?

Obecnie nowe przepisy przewidują kasowanie punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z nowego taryfikatora:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Podwójny mandat i recydywa drogowa? Oto 13 wykroczeń

Oprócz 5 przekroczeń prędkości karanych w recydywie taryfikator 2023 zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w 8 przypadkach:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

– pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, 30 tys. zł to grzywna w sądzie

Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Za jakie wykroczenie grozi 15 punktów karnych?

Obecnie jednorazowo 15 punktów karnych możesz dostać w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki. Oto lista: