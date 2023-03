Reklama

Odcinkowy pomiar prędkości i fotoradary to broń GITD do walki z pirackimi wyczynami kierowców. Urządzenia ustawione przy drogach od początku roku zarejestrowały już ponad 160 tys. przypadków przekroczenia prędkości. Co ciekawe, już niedługo te statystki będą wyglądać inaczej. Jako to możliwe?

Skuteczność sieci systemu CANARD mają zwiększyć nowe inwestycje w urządzania kontrolne. Niedawno informowaliśmy, że właśnie ruszył montaż 147 fotoradarów nowej generacji Mesta Fusion RN. Pierwsze urządzenia już łapią kierowców.

Odcinkowy pomiar prędkości i 39 nowych lokalizacji, jest ostateczna lista

A teraz GITD ogłasza ostateczną listę 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Spis powstał po kontroli technicznej lokalizacji wskazanych wcześniej przez Instytut Transportu Samochodowego. Wizja lokalna przeprowadzona przez ekspertów pozwoliła m.in. wyeliminować ewentualne perypetie z doprowadzeniem przyłącza elektrycznego do zasilenia kamer czy kłopotów związanych remontami, czy przebudową dróg.

Odcinkowy pomiar prędkości, rozbudowa rusza już w maju 2023

W efekcie już na początku maja 2023 roku ruszy montaż pierwszych kamer. W sumie na polskich drogach będą działały 73 urządzenia, a pula 39 nowych obejmie 400 km nowych dróg w obu kierunkach.

Odcinkowy pomiar prędkości 600 km obejmie dróg w Polsce, czyli ponad trzy razy więcej

Odcinkowy pomiar prędkości dziś obejmuje ponad 171 km tras. Najwięcej instalacji OPP działa w województwie mazowieckim – razem to 42,2 km pod nadzorem kamer. W tej chwili odcinkowe pomiary prędkości działają w 13 województwach, ale w pozostałych 3 (wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim) też pojawią się tego typu systemy. Po dodaniu nowych 400 km pod okiem 39 odcinkowych pomiarów prędkości oznacza to łącznie niemal 600 km pod kontrola systemu CANARD – to tyle, ile liczy, np. trasa z Gdańska do Krakowa. Szansa na spotkanie OPP w trasie staje się coraz większa.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 i A4 to nie wszystko, oto najdłuższe OPP

Z listy 39 nowych OPP pierwszy odcinkowy pomiar prędkości pojawi się na S7 (obwodnica Białobrzegów; kamery wykorzystają bramownice starego systemu viaTOLL) oraz na odcinku autostrady A4 Kostomłoty-Kąty Wrocławskie.

Najdłuższe odcinkowe pomiary prędkości to autostrada A1 Pomorzany/Bociany - 19 km, obwodnica Białobrzegów i odcinek autostrady A1 Węzeł Nowy Ciechocinek/MOP Kałęczynek oba po 14 km.

Odcinkowy pomiar prędkości, oto 39 nowych lokalizacji w województwach

W województwie mazowieckim pojawią się 4 nowe OPP . Odcinkowy pomiar prędkości zostanie ustawiony w następujących lokalizacjach: Kanie/Otrębusy, obwodnica Białobrzegów, pomiędzy Nieporętem a Zielonką, na obwodnicy Mszczonowa.

pojawią się . Odcinkowy pomiar prędkości zostanie ustawiony w następujących lokalizacjach: Kanie/Otrębusy, obwodnica Białobrzegów, pomiędzy Nieporętem a Zielonką, na obwodnicy Mszczonowa. Województwo łódzkie wzbogaci się o 6 nowych lokalizacji . Odcinkowy pomiar prędkości dopilnuje kierowców na trasach: Pomorzany/Bociany, Dobroń/Pabianice, Chocianowicka/Łaskowice, Bychwel/Jadwinin, Biała Pierwsza/Biała Rządowa, Mokra Prawa.

wzbogaci się o . Odcinkowy pomiar prędkości dopilnuje kierowców na trasach: Pomorzany/Bociany, Dobroń/Pabianice, Chocianowicka/Łaskowice, Bychwel/Jadwinin, Biała Pierwsza/Biała Rządowa, Mokra Prawa. W województwie podkarpackim także pojawi się 6 nowych OPP , a będą to odcinki: Rzeszów/Nosówka, Trakt Węgierski w m. Dukla, w Nowej Dębie, Lutczy, Podgrodziu i na odcinku Gniewczyna Łańcucka/Gniewczyna Tryniecka.

także pojawi się , a będą to odcinki: Rzeszów/Nosówka, Trakt Węgierski w m. Dukla, w Nowej Dębie, Lutczy, Podgrodziu i na odcinku Gniewczyna Łańcucka/Gniewczyna Tryniecka. Województwo dolnośląskie to odcinkowy pomiar prędkości na: odcinku autostrady A4 - Kostomłoty/Kąty Wrocławskie, we Wrocławiu, na odcinku Brzeg/Przylesie.

to odcinkowy pomiar prędkości na: odcinku - Kostomłoty/Kąty Wrocławskie, we Wrocławiu, na odcinku Brzeg/Przylesie. W województwie zachodniopomorskim odcinkowy pomiar prędkości zostanie zamontowany nad trasą Łubianka/Brynka.

odcinkowy pomiar prędkości zostanie zamontowany nad trasą Łubianka/Brynka. W województwie kujawsko-pomorskim odcinkowy pomiar prędkości pojawi się w trzech lokalizacjach: Rogoźno Zamek/Kłódka, Węzeł Nowy Ciechocinek/MOP Kałęczynek, w miejscowości Rycerzewo.

odcinkowy pomiar prędkości pojawi się w trzech lokalizacjach: Rogoźno Zamek/Kłódka, Węzeł Nowy Ciechocinek/MOP Kałęczynek, w miejscowości Rycerzewo. Na terenie województwa pomorskiego urządzenia OPP zostaną zamontowane w miejscowościach: Swarożyn, Borowo, Borcz/Babi Dół, Baciuty/Łupianka Stara.

urządzenia OPP zostaną zamontowane w miejscowościach: Swarożyn, Borowo, Borcz/Babi Dół, Baciuty/Łupianka Stara. Województwo lubuskie to dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości, które będą zamontowane w Białczu i Świdnicy.

to dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości, które będą zamontowane w Białczu i Świdnicy. Odcinkowy pomiar prędkości w województwie opolskim przewidziano na trasie Kietlice/Kilisino.

przewidziano na trasie Kietlice/Kilisino. Na Śląsku urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości pojawią się odpowiednio w: Katowicach, Zabrzu, Gliwicach, na odcinkach Jankowice/Świerklany, Suszec/Kobielice.

urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości pojawią się odpowiednio w: Katowicach, Zabrzu, Gliwicach, na odcinkach Jankowice/Świerklany, Suszec/Kobielice. Wielkopolska to nowy odcinkowy pomiar prędkości w Koninie i na trasie Tarnowo Podgórne/Poznań Ławica.

to nowy odcinkowy pomiar prędkości w Koninie i na trasie Tarnowo Podgórne/Poznań Ławica. Lubelszczyzna to dwie lokalizacje OPP: w Hrubieszowie i miejscowości Gołąb.

Odcinkowy pomiar prędkości, oto co na zdjęciu zobaczy kierowca

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości.

Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Odcinkowy pomiar prędkości bardziej bezwzględny niż zwykłe fotoradary

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

– Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku fotoradarów. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem OPP, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch się uspokaja – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak z GITD.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko śmiertelnego potrącenia pieszego. Do tego spotkanie z policją za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych. Wystarczy dwa razy wpaść za przekroczenie prędkości czy telefon w ręku podczas prowadzenia auta i prawo jazdy znika. Przypominamy, że obecnie obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości i to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z nowego taryfikatora: