Reklama

Na razie usługa autoryzacji płatności odciskiem palca (pay+) dostępna jest w Niemczech i dotyczy wybranych modeli Mercedesa: EQS, EQE, GLC oraz klas C i S. Obecnie producent umożliwia korzystanie w ten sposób z usługi/sklepu Mercedes me, ale dostępne jest już też odblokowywanie za pomocą odcisku palca... dodatkowego wyposażenia w samochodzie.

Hej Mercedes! Dodatkowe wyposażenie? Odblokuj sobie…

Dla przypomnienia: część marek premium, w tym np. BMW i Mercedes, produkuje auta w zasadzie z maksymalnym możliwym wyposażeniem, ale z wybranych "bajerów" może korzystać tylko ten, kto za nie zapłaci. Mercedes wspomina np. o funkcji Remote Parking Assist czy o skrętnej tylnej osi. Tak naprawdę – może to być cokolwiek.

Reklama

Zapłać Mercedesem jak smartfonem. Na przykład za paliwo

Reklama

Już niebawem ma też jednak być możliwe płacenie za usługi "zewnętrzne", w tym np. za paliwo czy myjnię. Jako autoryzacja wystarczy odcisk palca (czytnik w kokpicie), nie trzeba będzie mieć przy sobie nawet własnego telefonu komórkowego. Obecnie na wybranych rynkach klienci Mercedesa mogą już płacić za paliwo przy użyciu usługi Mercedes me, jednak wymagany jest do tego PIN. Nowa usługa ma być znacznie prostsza i szybsza.

O bezpieczeństwo transakcji nie ma się co bać, gdyż będą one chronione oraz szyfrowane, by chronić poufne informacje dotyczące płatności. Do wprowadzenia podobnej usługi szykują się też inni producenci samochodów.