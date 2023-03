Ceny części do samochodów w autoryzowanych serwisach (ASO) podrożały o 15-25 proc. w 2022 r., a roboczogodzina pracy warsztatu nawet o 38 proc., wynika z danych ekspertów platformy Automarket.pl, należącej do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Koszty serwisu i napraw pojazdów zwiększyły się w ubiegłym roku o nawet 38 proc. Przewidujemy, że rok 2023 przyniesie kolejne wzrosty. Główne przyczyny podwyżek w serwisach to zwiększenie kosztów pracy oraz rosnące ceny energii. Poza tym drożeją same komponenty. Według danych naszego Centrum Technicznego, szczególnie wrażliwe na wzrosty cen są najczęściej wymieniane części eksploatacyjne, takie jak filtry czy klocki i tarcze hamulcowe. Nie bez znaczenia pozostają również zmiany kursu walut, ponieważ większość podzespołów sprzedawanych w Polsce jest importowana zza granicy. Dodatkowo cały czas docierają do nas sygnały dealerów o niepewnej sytuacji na rynku części zamiennych. W najbliższej przyszłości trudno liczyć na stabilizację cen usług związanych z obsługą pojazdów - powiedział dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu w PKO Leasing odpowiedzialny za rozwój platformy Automarket.pl Tomasz Otto, cytowany w komunikacie.

Eksperci z Automarket.pl zebrali dane z autoryzowanych serwisów różnych marek. Okazało się, że na przestrzeni 2022 roku stawki za roboczogodzinę mechanika zwiększyły się o nawet 38 proc., ceny oleju silnikowego wzrosły o 25-44 proc., a części samochodowe podrożały o 15-25 proc. To wartości większe od wzrostu cen samych samochodów oraz inflacji, podkreślono.

Konieczność zmierzenia się z rosnącymi cenami serwisu jest obecnie bardziej istotna niż kiedykolwiek wcześniej, szczególnie w kontekście wyboru formy finansowania auta. Modelem finansowania najbardziej odpornym na coraz wyższe koszty napraw i eksploatacji jest przede wszystkim wynajem długoterminowy, ponieważ ustalona przed podpisaniem umowy wysokość raty nie zmienia się w trakcie korzystania z samochodu. Z naszych statystyk wynika, że obecnie aż 92 proc. wynajmujących auta online wybiera taką bezpieczną opcję z wliczonymi kosztami serwisu. Kontrakt trwa od 12 do 48 miesięcy i w tym czasie klient nie musi martwić się serwisem czy ubezpieczeniem. Podobny pakiet jest dostępny również w przypadku leasingu - dodał Otto.

Automarket jest pierwszą w Polsce internetową platformą do zakupu samochodów, zintegrowaną z elektronicznymi kanałami banku: serwisem iPKO i aplikacją mobilną IKO. Dostępne na niej auta pochodzą zarówno z zasobów grupy kapitałowej banku, jak również od dealerów samochodowych od lat współpracujących ze spółkami grupy.