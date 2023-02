Iran Khodro i SAIPA – mówi wam to coś? Cóż, już niebawem będzie to coś mówić Rosjanom. Ze względu na różnorakie sankcje w Rosji nie jest dziś łatwo kupić nowy samochód, ale z pomocą ruszają przyjaciele z Islamskiej Republiki Iranu. A to dopiero początek, bo dołek po autach z zachodu trzeba jakoś zasypać…

Rosja sprowadzi samochody z Iranu, w planach produkcja

Jakie samochody do Rosji planuje eksportować Iran?

Iran i samochody na licencji Peugeot i Renault Reklama Rosyjski ambasador w Iranie potwierdził, że oba kraje prowadzą negocjacje w sprawie dostarczenia pierwszej partii nowych samochodów. I tak, Iran Khodro (Iran Khodro Industrial Group czyli IKCO) ma do końca pierwszego kwartału 2023 r. wprowadzić na rosyjski rynek 2000 aut. Z kolei SAIPA, czyli inni duży gracz z Iranu, zamierza sprzedawać do Rosji 20 tys. swoich samochodów rocznie. Jak wygląda misterny plan? Rosja sprowadzi samochody z Iranu, w planach produkcja Na razie na przeszkodzie stoją jeszcze pewne sprawy formalne i brak salonów/sieci dilerskiej. Jednak wydaje się, że nie będzie to problem nie do przeskoczenia. Poza tym, jak wiadomo już od jakiegoś czasu, Iran i Rosja planują wspólną produkcję samochodów na szeroką skalę. Reklama Jakie samochody do Rosji planuje eksportować Iran? A jakie modele do Rosji planuje eksportować Teheran? Marka Iran Khodro chce sprzedawać sedana o nazwie Tara. Z kolei SAIPA planuje kusić klientów hatchbackiem Quik oraz sedanami Saina i Shahin. Modele produkowane w Iranie stałyby się realną konkurencją dla rodzimych produktów koncernu AvtoWAZ. Iran i samochody na licencji Peugeot i Renault Zarówno Iran Khodro, jak i SAIPA zaczynały od montażu na licencji m.in. europejskich aut (np. Grupa PSA, Renault), ale dziś świetnie radzą sobie także z realizacją własnych projektów. Gwoli ścisłości należy jednak przyznać, że akurat Tara opiera się na Peugeocie 301. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję