W najnowszym raporcie J.D. Power 2023 U.S. Vehicle Dependability StudySM (VDS) pod lupę wzięto samochody z rynku amerykańskiego, z roku modelowego 2020. Sprawdzono, jak radzą sobie obecnie pod względem jakości, dostępności części i atrakcyjności, w tym także w wyposażeniu w najnowsze technologie.

Badanie objęło 184 konkretne obszary problemowe w dziewięciu głównych kategoriach: klimat, wspomaganie jazdy, wrażenia z jazdy, wygląd zewnętrzny, funkcje/kontrola/wyświetlacze, infotainment, wnętrze, układ napędowy i fotele.

Najlepsze marki samochodów to te popularne

Z raportu wynika, że w branży samochodowej zachodzą pozytywne zmiany w zakresie trwałości i niezawodności samochodów. Średni branżowy współczynnik ilości problemów na 100 aut (PP100) w tym roku sięgnął wartości 186, co stanowi spadek o 6 w stosunku do roku poprzedniego – niższy wskaźnik PP100 oznacza lepszą trwałość pojazdu.

Liderem w poprawie sytuacji w branży pod względem mniejszej ilości problemów są marki z rynku masowego ze 182 PP100, o 8 PP100 mniej niż rok temu i 23 PP100 mniej niż w przypadku marek premium (205 PP100). Różnica między tymi dwoma segmentami jest największa od czasu rozpoczęcia badania 34 lata temu i odzwierciedla trend, który rozpoczął się w 2016 roku. Nakręcany jest on przez nowe technologie. To one najczęściej trafiają w pierwszej kolejności do pojazdów premium i w efekcie generują też najwięcej problemów.

Najważniejsze wnioski raportu

W badanych samochodach najczęstsze problemy w okresie od 90 dnia do 3 lat użytkowania generowane były przez systemy informacyjno-rozrywkowe. Średnia PP100 dla tej kategorii to aż 49,9 – prawie dwa razy wyższa niż kolejna kategoria, którą zajmują kwestie związane z wyglądem zewnętrznym. Co ciekawe, 6 z 10 największych problemów w badaniu dotyczy systemu inforozrywki, w tym wbudowanego systemu rozpoznawania głosu (7,2 PP100), łączności Android Auto/Apple CarPlay (5,5 PP100), łączności wbudowanego systemu Bluetooth (4,0 PP100), ekranu dotykowego/wyświetlacza trudnego w użyciu (4,0 PP100), niewystarczającej liczby wtyczek zasilania/portów USB (3,8 PP100) oraz systemu nawigacji z niedokładną/nieaktualną mapą (3,3 PP100). Warto tu zwrócić uwagę, że wyniki satysfakcji ze stanu auta poprawiają się, gdy otrzymuje aktualizacje oprogramowania over-the-air do systemów informacyjno-rozrywkowych, które są postrzegane jako niespełniające dzisiejszych standardów.

Kolejna rzecz to ograniczenie wymiany części. Prawie dwie trzecie (63 proc.) pojazdów wymagało w ciągu ostatnich 12 miesięcy mniejszej liczby wymian części (z wyłączeniem elementów zużywalnych), w tym pilota/ baterii do pilota, tarcz hamulcowych, elementów/ żarówek reflektorów i innych świateł zewnętrznych/ żarówek, niż w badaniu z 2022 roku.

Lexus Które marki i modele najlepsze?

Najwyższe miejsce w rankingu niezawodności pojazdów, z wynikiem 133 PP100, zajmuje Lexus. Kolejne marki premium to Genesis (144 PP100), Cadillac (173 PP100) i BMW (184 PP100).

W tzw. segmencie masowym trzeci rok z rzędu na pozycji lidera uplasowała się Kia (152 PP100), a kolejne miejsca należą do Buicka (159 PP100), Chevroleta (162 PP100), Mitsubishi (167 PP100) i Toyoty (168 PP100).

Warto odnotować, że największy progres w zakresie liczby problemów wypracowały: Ram (poprawa o 77 PP100, łączna nota 189), Volvo (poprawa o 41 PP100, 215) i Nissan (poprawa o 35 PP100, 170). Po raz pierwszy sprawdzano także Teslę, która uzyskała wynik 242 PP100, ale z uwagi na fakt, że nie daje dostępu do informacji o właścicielach we wszystkich stanach, to jej modele ostatecznie nie były kwalifikowane do wyróżnień.

Toyota i Lexus zdominowały ranking J.D. Power

Koncernem, który zanotował najlepsze wyniki wśród modeli, jest Toyota Motor Corporation. Takie auta jak: Lexusy NX i RX oraz Toyoty C-HR, Highlander, Sienna i Tacoma zdobyły po sześć wyróżnień.

BMW AG i General Motors Company otrzymały po cztery nagrody segmentowe – BMW AG za serię 4, X2, X5 i MINI Coopera, a General Motors Company za Chevrolety Blazer, Silverado HD i Tahoe oraz GMC Sierrę. Hyundai Motor Group dostał trzy nagrody segmentowe za Kię Forte, Optimę i Sportage.

J.D. Power jest globalnym liderem w dziedzinie badań konsumenckich, usług doradczych oraz danych i analityki, a od ponad 50 lat dostarcza informacji branżowych na temat interakcji klientów z markami i produktami. Analizy dotyczące niezawodności samochodów przygotowuje od 34 lat.

Oto ranking marek w najnowszym raporcie J.D. Power 2023