Nowy Nissan do produkcji? Zdecydują kierowcy rozwiń › Reklama Nissan już wcześniej informował o intensyfikacji prac nad swoim elektrycznym portfolio. Teraz Japończycy zaczynają stopniowo zdradzać szczegóły swojej strategii na nadchodzące lata. Na odbywającej się właśnie w Yokohamie wystawie Nissan Futures koncern pokazał fizyczną już wersję konceptu Max-Out. Wcześniej ten model po raz pierwszy w wirtualnej formie można było zobaczyć w listopadzie 2021 roku w trakcie ogłaszania programu Nissan Ambition 2030. Nissan Max-Out to popis kreatywności, Japończycy odkrywają karty Elektryczny kabriolet póki co jest stylistycznym i technologicznym “ćwiczeniem” designerów marki, którzy przymierzają się do stworzenia pierwszego w pełni elektrycznego sportowego modelu. Jak zapewniają przedstawiciele firmy Nissan Max-Out został zaprojektowany w sposób zapewniający doskonałe właściwości jezdne i poczucie otwartości. Nadwozie ma zgrabną, oryginalną linię, a w jego stylistyce uwagę zwracają charakterystyczne trójwymiarowe efekty świetlne pasie przednim, ledowym pasie tylnym oraz na pokrywach kół. Reklama Nissan Max-Out zaskakuje wnętrzem Dwuosobowe wnętrze jak przystało na model przyszłości otrzymane jest w futurystycznym charakterze. Na kokpicie dominuje gigantyczny ekran zegarów i systemu multimedialnego, osobny wyświetlacz trafił także na wolant, a całość wywołuje piorunujące wrażenie. Nissan Max-Out z napędem elektrycznym nowej generacji (WIDEO) Nissan nie ujawnił jeszcze szczegółów napędu. Mówi się jednak, że jego przyszły sportowy elektryk może dostać motory tzw. nowej generacji, cechujące się dużą wydajnością i niskim zużyciem energii oraz baterie wykorzystujące w konstrukcji półprzewodniki. Nissan stawia na zrównoważony rozwój Max-Out podobnie jak kilka innych konceptów marki pokazanych w ostatnich latach zdradza kierunek, w jakim będą podążać modele Nissana. Jednocześnie jest też swego rodzaju testem na reakcje potencjalnych klientów. Koncern podkreśla wręcz, że z tym ostatnimi zamierza prowadzi stały dialog, aby lepiej dopasować swoje samochody do oczekiwań odbiorców. Wydarzenia takie jak Nissan Futures w Yokohamie mają właśnie służyć m.in. takiej komunikacji. Nowy Nissan do produkcji? Zdecydują kierowcy W ramach Nissan Futures, które potrwa do 1 marca, odbędą się interaktywne spotkania dla klientów, dyskusje panelowe z udziałem ekspertów oraz różne pokazy, których celem będzie zaprezentowanie innowacji w zakresie elektryfikacji, inteligencji pojazdów, zarządzania energią, ponownego wykorzystania akumulatorów w pojazdach i nie tylko. Co ciekawe, w wydarzeniach i dyskusjach panelowych będzie można uczestniczyć bezpłatnie tym również wirtualnie, a relacje będą zamieszczane na kanałach You Tube i LinkedIn oraz na stronie głównej koncernu. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję