Firma Lightyear przed tygodniem uruchomiła możliwość zapisywania się na listę oczekujących na model Lightyear 2. Tym samym ludzie mogą kupować auta, których jeszcze... nie ma. Produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku.

– Technologia Lightyear jest sprawdzona, przystępna cenowo i przyjazna dla środowiska, dlatego będzie stanowić doskonałe uzupełnienie naszej floty – powiedział Alain van Groenendael, prezes i dyrektor generalny Arval. – Naszą ambicją jest wynajmowanie 700 tys. zelektryfikowanych pojazdów globalnie, w ramach finansowanej przez nas floty do 2025 roku. Z niecierpliwością czekamy na włączenie do niej 10 tys. samochodów Lightyear 2. Pomogą nam one nie tylko osiągnąć ten cel, ale także zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązanie, które odpowiada na ich potrzeby związane z transformacją energetyczną i wyzwaniami infrastrukturalnymi w Europie – dodał.

Lightyear 2 podwaja zasięg do 800 km

Lightyear 2 jest następcą modelu Lightyear One. To samochód elektryczny ładowany z gniazdka, który dzięki panelom słonecznym umieszczonym na dachu i masce, może nawet podwoić zasięg do ponad 800 km na pełnych akumulatorach.

W trakcie jazdy (jak i na postoju) można sukcesywnie uzupełniać zapas, by wydłużyć przejazd na tyle na ile jest to możliwe. Według szacunków twórców ok. 12 km w ciągu godziny.

Lightyear 2 i cena samochodu

Zdaniem inżynierów dzięki temu samochód będzie można ładować trzy razy rzadziej, w porównaniu do przeciętnego pojazdu elektrycznego. Lightyear 2 ma kosztować mniej niż 40 tys. euro (ok. 188 tys. zł).