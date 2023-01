W Olsztynie ruszył proces kierowcy Arteona, który w sierpniu na drodze S7 miał złośliwie zajechać drogę i hamować przed Seatem z trzyosobową rodziną. Hiszpański samochód rozbił się o barierki. Policjanci postawili 33-letniemu mężczyźnie VW zarzuty i skierowali do sądu wniosek o ukaranie. 30 tys. zł grzywny to jeszcze nie wszystko. "Mój klient nie przyznał się do winy, bo po prostu nie kierował tym samochodem" - powiedział obrońca mec. Paweł Łobacz.