Ken Block nie żyje - druzgocąca informacja nadeszła z USA. Amerykański kierowca zginął podczas jazdy skuterem śnieżnym.

O okolicznościach tragedii poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Wasatch w stanie Utah, którego pracownicy wraz z ratownikami pojawili się na miejscu wypadku.

Ken Block nie żyje, słynny kierowca zginął w wypadku na skuterze śnieżnym

- 2 stycznia 2023 roku ok. godz. 14.00 Centrum 911 hrabstwa Wasatch otrzymało zgłoszenie o wypadku skutera śnieżnego w rejonie Mill Hollow. Służby ratunkowe i pracownicy szeryfa natychmiast odpowiedziały na wezwanie. Kierowca, Kenneth Block, 55-letni mężczyzna z Park City w stanie Utah, jechał skuterem śnieżnym po stromym zboczu, gdy nagle maszyna przewróciła się i wylądowała na nim. Zgon nastąpił na miejscu w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku. Stanowe Biuro Lekarza ustali oficjalną przyczynę śmierci - podały służby przy zdjęciu z miejsca zdarzenia.

Ken Block pozostawił żonę Lucy i troje dzieci. Był nie tylko kierowcą rajdowym i rallycrosowym, założył też własny zespół Hoonigan Racing Division.

- Z głębokim żalem możemy potwierdzić, że Ken Block zginął w wypadku na skuterze śnieżnym. Ken był wizjonerem, pionierem i ikoną, a przede wszystkim ojcem i mężem. Będzie go nam ogromnie brakowało. Proszę uszanować prywatność rodziny w tym trudnym czasie - napisał zespół Hoonigan Racing Division.

Ken Block słynny kierowca znany z Gymkhany (WIDEO)

Ken Block zasłynął z Gymkhany, czyli konkurencji prezentującej zręczność i umiejętności kierowcy, polegającej na pokonywaniu różnego rodzaju ciasnych przeszkód. Wideo z popisami Blocka od premiery pierwszego odcinka w roku 2008 biją rekordy wyświetleń (ponad 500 mln). Przy tworzeniu filmów współpracował m.in. z Subaru i Fordem, a na początku 2021 roku podpisał umowę z Audi. Wspólnie z niemiecką marką miał pracować nad rozwojem sportowych samochodów elektrycznych.

Nowy film pt. Electrikhana z udziałem Kena Blocka i Audi S1 e-tron quattro Hoonitron (o mocy 680 KM) wyświetlono już niemal 6 mln razy. Tym razem Block za kierownicą elektrycznego Audi dał popis precyzyjnej jazdy przez ulice, kasyna i parkingi Las Vegas.

Ken Block, sportowiec, biznesmen i wspaniały ojciec

Ken Block do świata sportów motorowych trafił mając 40 lat, a namówił go do tego przyjaciel Travis Pastrana. Block odnosił sukcesy w cyklu Rally America - trzykrotnie był drugi w klasyfikacji generalnej. Był też pierwszym Amerykaninem, który wystartował w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata WRC (kilkakrotnie zawody kończył w pierwszej dziesiątce). Block z zespołem Monster World Rally Team był w serii WRC zyskał wsparcie Forda.

Block był też biznesmanem i współwłaścicielem marki odzieżowej DC Shoes. 16-letnia córka Lia pod jego okiem przerobiła Audi Quattro z 1985 roku. Premierę auta zapowiedziano na dziś...