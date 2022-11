Reklama

Mandat 500 zł to obecnie kara za korzystanie z telefonu (trzymanie w ręku) podczas kierowania pojazdem. Jednak konsekwencje finansowe w tej sytuacji to najmniejszy problem.

W ocenie Instytutu Transportu Samochodowego używanie telefonu komórkowego w trakcie jazdy może być przyczyną nawet co czwartego wypadku na polskich drogach. – Wynika to z faktu, że rozmawiający przez telefon kierowca reaguje nawet kilkadziesiąt razy wolniej na występujące sytuacje – powiedział dziennik.pl Mikołaj Krupiński z ITS.

Dziś mandat i 12 punktów karnych za telefon, dron skontroluje kierowców

Dlatego dziś policja za pomocą dronów sprawdzi, jak kierowcy stosują się do zakazu korzystania z telefonu. Mundurowi latającą kamerą w ramach akcji "Czujne oko drona wypatrzy smartfona" zajrzą do samochodów nie tylko jadących, ale także tych oczekujących na zmianę świateł na skrzyżowaniu. Każdy szofer przyłapany z telefonem w ręku zostanie zatrzymany przez patrol i rozliczony z wykroczenia, które do niedawna było traktowane łagodnie, a teraz bardzo szybko może zmienić kierowcę w pieszego.

Mandat i 12 punktów karnych za telefon to początek kłopotów (wideo)

Nowe przepisy za złamanie zakazu korzystania z telefonu podczas prowadzenia auta przewidują 12 punktów karnych zamiast wcześniejszych 5 punktów. Kiepsko. Szczególnie, kiedy dodamy do tego mechanizm kasowania punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak poprzednio po roku i nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

– Każdy sposób na poprawienie bezpieczeństwa jest cenny – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Przypominam, że za rozmowę przez telefon podczas kierowania pojazdem grozi aż 12 punktów karnych i mandat 500 zł. Dwukrotne naruszenie tego przepisu oznacza wyczerpanie limitu 24 punktów karnych dozwolonych dla doświadczonego kierowcy. Jeszcze jeden punkt i czeka go ponowny egzamin teoretyczny oraz praktyczny na prawo jazdy. Warto więc zainwestować w zestaw głośnomówiący, który będzie tańszy i bezpieczniejszy – zauważył przedstawiciel KGP.

Młody kierowca straci prawo jazdy jeszcze szybciej. Wystarczy przekroczenie 20 pkt. karnych.

Mandat za telefon na pasach i kara za wtargnięcie przed samochód

Dron latający nad skrzyżowaniem zauważy także występki pieszych. Efekt to mandat 300 zł za korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych (w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych). Dotychczas takiego przepisu nie było w polskim prawie.

200 zł kary dostanie pieszy, który wtargnie przed samochód w miejscach innych niż przejścia dla pieszych lub wejdzie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi (w obu sytuacjach przed zmianą groziło 100 zł). 150 zł to mandat przewidziano za wchodzenie na przejście dla pieszych bezpośrednio przed jadący pojazd (wcześniej 50 zł).

Telefon w ręku kierowcy to 330 m jazdy bez kontroli

– Warto posłużyć się liczbami, by zobrazować jak niebezpieczne jest trzymanie telefonu w ręku, podczas prowadzenia auta – powiedział dziennik.pl Patryk Treumann, Yanosik.pl. – Wybieranie numeru telefonu może zająć ok. 12 sekund. Przy założeniu, że kierowca prowadzi pojazd z prędkością 100 km/h wówczas pokonuje odległość równą 330 m bez żadnej kontroli. Wydłuża się również czas reakcji kierowcy na dostrzeżenie zagrożenia, a co za tym idzie również droga hamowania – przestrzegł.