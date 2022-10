Reklama

Mandat do 3 tys. zł to kara jaką może dostać kierowca na finał kontroli drogowej. I nie chodzi o konsekwencje za drastyczne przekroczenie prędkości czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w warunkach recydywy. Jak to możliwe?

Istnieje artykuł 97 k.w., który pozwala policjantom i inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego ukarać w ten sposób kierowcę każdego auta m.in. za niewłaściwy stan techniczny pojazdu. W tym za opony, ale nie tylko - przynajmniej 16 przypadków może słono kosztować...

Mandat do 3 tys. zł za opony, znasz ten przepis?

– Opony to kluczowy element bezpiecznej jazdy, stąd funkcjonariusze podczas kontroli drogowej zwracają szczególną uwagę na ich stan. Zwłaszcza teraz w obliczu pogarszających się warunków drogowych – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – W przypadku wykrycia nieprawidłowości oprócz zatrzymania dowodu rejestracyjnego kierowca, który ewidentnie zaniedbał obsługę swojego samochodu musi liczyć się z mandatem nawet do 3 tys. zł – wyliczył.

Reklama

Na dowód cytat z kodeksu wykroczeń: Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Kiedy mandat 3 tys. zł i utrata dowodu rejestracyjnego w 16 przypadkach

Warto pamiętać, że mundurowi do tego mogą również sprawdzić np. czy układ kierowniczy i hamulcowy działają prawidłowo. Nie ma też pobłażania dla kierowców, których auta mają układ wydechowy w kiepskiej kondycji czy niesprawne oświetlenie. Podstawą do ukarania mogą być również wycieki oleju, płynu chłodzącego czy paliwa.

Przed wejściem nowego taryfikatora mandat w takich sytuacjach wynosił do 500 zł. Czyli konsekwencje dla niedbałych kierowców wzrosły sześciokrotnie do 3 tys. zł. A policjanci ruchu drogowego z art. 97 mogą chętniej korzystać szczególnie teraz, kiedy jesienna aura psuje warunki do jazdy (deszcz, liście zalegające na jezdni). Właściwy stan ogumienia – czy to się komuś podoba, czy nie – ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo (wśród przyczyn wypadków spowodowanych w 2021 roku przez nieprawidłowy stan techniczny kiepskie opony stanowiły 14 proc. wg. KGP).

Jak policjant sprawdzi opony w samochodzie, czyli głębokość bieżnika?

Łyse ogumienie policjant zauważy gołym okiem. Zgodnie z przepisami minimalna głębokość bieżnika opony wynosi 1,6 mm. Funkcjonariusz może ją również sprawdzić za pomocą wskaźnika TWI (ang. "Tread Wear Indicator" – wskaźnik zużycia bieżnika), czyli specjalnego zgrubienia w rowkach opony. Kiedy bieżnik się z nim zrówna, wówczas oponę uznaje się za niezdatną do użycia (nawet kiedy przekracza 1,6 mm).

Czy opony są równomiernie zużyte?

Liczy się też równomierne zużycie bieżnika. Jeśli opona po zewnętrznej lub wewnętrznej stronie jest bardziej wytarta, to dla policjanta oznacza, że kontrolowany samochód niedomaga też zawieszeniem.

Opona z guzem to zatrzymany dowód rejestracyjny

Opona z guzem, pęknięciami, rozwarstwieniami czy przecięciami także może ściągnąć na kierowcę kłopoty. Mandat plus zatrzymanie dowodu rejestracyjnego mają być gwarancją, że ogumienie zostanie wymienione.

Stare opony uziemią kierowcę i jego samochód, jak policjant sprawdzi wiek?

Stare opony także mogą uziemić samochód w trakcie kontroli drogowej. W ocenie ekspertów ogumienie starsze niż 10 lat traci swoje właściwości i nie powinno być użytkowane. Wnikliwy policjant wiek ustali odczytując tzw. kod DOT na bocznej ściance opony. Kluczowe są cztery ostatnie znaki np. "2118" - dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień produkcji, a dwie ostatnie to rok produkcji (w tym przypadku mamy 21 tydzień 2018 rok).

Różne opony na jednej osi i koło zapasowe lub dojazdówka

Opony na tej samej osi nie mogą się różnić - model i rozmiar musi być identyczny. Złamanie tego przepisu policjant także stwierdzi bez specjalnego trudu. Wyjątkiem jest wymiana uszkodzonego koła na zapasowe lub dojazdówkę. – Wtedy jednak funkcjonariusz może poprosić o pokazanie przebitej opony – wskazał przedstawiciel KGP.

Rozmiar opon i indeks prędkości

Sprawdzenie rozmiaru opon również nie wymaga wiedzy akademickiej. Zgodnie z przepisami ogumienie nie może wystawać poza obrys samochodu. Tu na celownik mogą trafić kierowcy samochodów terenowych z wystającymi oponami.

Jeśli kierowca podczas kontroli drogowej okaże się wyjątkowo hardy, wówczas policjant zawsze może stać się szczególnie dociekliwy i np. sprawdzić, czy opony mają właściwy indeks prędkości dla danego auta.

Opony z kolcami i opony bez bieżnika, czyli slicki

Opony z kolcami są w Polsce zakazane. Korzystanie z takiego ogumienia może zakończyć się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Takie same konsekwencje czekają kierowcę, który wyjedzie na ulicę autem wyposażonym w sportowe opony bez bieżnika (slicki).

Straciłeś dowód rejestracyjny i co dalej?

– Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego taki pojazd dalej nie pojedzie. Z miejsca kontroli może być jedynie odholowany lub odwieziony na lawecie – wyjaśnił policjant z KGP.

Dla kierowcy oznacza to dodatkową opłatę za transport do warsztatu i formalności związane z odzyskaniem dowodu rejestracyjnego. Przypominamy, że 1 października 2018 roku zniesiono obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego. A to wiąże się również ze zmianą sposobu zatrzymywania i zwrotu tego dokumentu.

Wcześniej dowód rejestracyjny był zatrzymywany fizycznie. Teraz w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego – uprawnione służby odnotują zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu zostanie przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierowca otrzyma – podobnie jak dotychczas – pokwitowanie.

Co ważne, dowód rejestracyjny można wirtualnie odebrać niekoniecznie w miejscu, gdzie był zatrzymany.

– Można przedstawić swój pojazd z usuniętymi usterkami w jakiejkolwiek jednostce policji, a funkcjonariusz po zalogowaniu do systemu poprzez wykasowanie informacji o zatrzymaniu wykona zwrot dokumentu. Dzięki takiemu ułatwieniu np. osoba z Krakowa, która straciła dowód rejestracyjny w Warszawie może odzyskać go w miejscu zamieszkania – wyjaśnił przedstawiciel Komendy Głównej Policji.

Opony zimowe czy wielosezonowe?

Jeszcze jesienią kierowcy zawsze zadają sobie pytanie: Opony zimowe czy wielosezonowe? Czy warto inwestować w dwa komplety skoro można mieć jeden?

Wszystko zależy od mocy silnika pojazdu oraz warunków eksploatacji. W przypadku aut segmentów: A, B, C, które mogą dysponować jednostkami o umiarkowanej mocy, a przy tym poruszają się tylko w ruchu miejskim (czyli w okresie zimy po odśnieżonych drogach), to zakup ogumienia wielosezonowego o optymalnych parametrach jest jak najbardziej racjonalnym wyborem.

– W samochodach, które pokonują długie trasy pozamiejskie, a do tego posiadają dynamiczne jednostki napędowe, zakup opon zimowych będzie lepszym wyborem, niż opon całorocznych – powiedział dziennik.pl Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. – Ogumienie przeznaczone do jazdy w porze zimowej charakteryzuje się lepszymi walorami trakcyjnymi, a przy tym może zapewniać większy komfort i cichsze prowadzenie – podkreślił.

Ekspert ITS podkreślił, że o poślizg nie trudno zwłaszcza w porze zimowej – ujemne temperatury, lód, śnieg drastycznie zwiększają ryzyko utraty przyczepności. – Wpaść w poślizg można także jesienią. Mokra nawierzchnia, na której dodatkowo mogą zalegać liście to również warunki, które pogarszają sterowność samochodu. Z kolei przejazd przez kałuże może powodować zjawisko aquaplaningu, czyli tworzenia się warstwy wody pomiędzy oponą a nawierzchnią, co w konsekwencji również skutkuje utratą kontroli nad autem – wyjaśnił.

– Stan ogumienia w samochodzie jest kluczowy dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W końcu to właśnie opony zapewniają pojazdowi odpowiednią przyczepność. Warto zadbać również o geometrię kół. Zakłady wulkanizacji w najbliższej okolicy, wraz z opiniami użytkowników, można znaleźć w naszej aplikacji – powiedział dziennik.pl Dawid Kaczmarowski, Yanosik Warsztaty.