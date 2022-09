Reklama

Zielona Góra, przez wyznaczone przejście dla pieszych przechodzi kobieta. Do pasów zbliża się auto…

– To makabryczne potrącenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu miejskiego w Zielonej Górze. 29-letnia kobieta przechodząc przez oznakowane przejście dla pieszych została potrącona przez 61-letniego mężczyznę, który nie zachował należytej ostrożności i z impetem uderzył przechodzącą kobietę – powiedział podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Potrącił kobietę na przejściu dla pieszych (wideo)

Sprawcy potrącenia grozi do 3 lat pozbawienia wolności

Kobieta z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Kierujący fordem będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku drogowego. Kodeks karny przewiduje za to karę pozbawienia wolności do 3 lat.

To kolejny wypadek ulicy Wojska Polskiego w tak krótkim czasie

To już kolejne potrącenie pieszego na ulicy Wojska Polskiego. Pod koniec sierpnia kierowca pod wpływem narkotyków uderzył autem w 17-latka. Sprawca po przesłuchaniu usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego.

– Pamiętajmy o tym aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, ale także do warunków atmosferycznych, szczególnie teraz w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym. O szczególną ostrożność prosimy w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań. Zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo pieszych - niechronionych uczestników ruchu drogowego – powiedziała Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.