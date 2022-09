Reklama

Policja wraz z początkiem września podsumowała wakacje na drogach, które trwały w tym roku 68 dni. Przez cały czas funkcjonariusze policji dwoili się i troili, żeby zapewnić bezpieczeństwo na drogach.

– Wakacje są czasem intensywnej służby dla policjantów pionu ruchu drogowego. Codziennie na drogi wyjeżdżało ich średnio ponad 4 tysiące. Byli zaangażowani w zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i porządku na drogach. Głównym celem ich działań było ograniczenie liczby wypadków i kolizji – przekazał nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Policja złapała ponad 20 tys. pijanych kierowców. To niechlubny rekord!

Tylko w lipcu policja zarejestrowała aż 10 645 przypadków jazdy po spożyciu alkoholu. Jest to najwyższy miesięczny wynik odnotowany w tym roku. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba zatrzymanych za jazdę po alkoholu w tym samym okresie wzrosła o 24 proc.

Reklama

Sierpień również utrzymał się na podobnym poziomie. Przez cały miesiąc złapano 10 282 kierowców jadących na "podwójnym gazie". To o 29 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przez całe wakacje nie zdarzył się ani jeden weekend, żeby policja zarejestrowała mniej niż tysiąc przypadków jazdy pod wpływem alkoholu!

Policja odnotowała kolejne rekordy. Długi weekend gorszy niż Nowy Rok

Pod tym względem rekordowy okazał się długi, sierpniowy weekend. Od 12 do 15 sierpnia br. policja zatrzymała 1422 kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalny limit alkoholu we krwi – 0,2 promila. Kolejny dzień – 16 sierpnia – był również rekordowy. Funkcjonariusze zatrzymali wtedy 528 kierowców. Dla porównania w Nowy Rok było ich zaledwie 386.

W sumie policja zatrzymała w lipcu i sierpniu 20 927 kierowców prowadzących samochód po alkoholu. To o 27 proc. więcej niż podczas zeszłorocznych wakacji, kiedy zatrzymano 16 503 kierowców. Jak widać kierowcy nie robią sobie nic z zaostrzonego taryfikatora mandatów.

Policja podsumowuje mapę śmiertelnych wypadków: 372 punkty

Rekordowa liczba pijanych kierowców na szczęście nie wywołała lawinowego wzrosty wypadków. W wakacje na stronie internetowej policji wyświetlano mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

- Od 24 czerwca do 30 sierpnia na mapie odnotowano 372 punkty. Porównując to z poprzednimi latami, zaczynając od 2019 roku, kiedy mapa zaczęła istnieć, tych punktów było 582, w 2020 roku - 437, a w 2021 roku - 451. To pokazuje, że bezpieczeństwo podczas tegorocznych wakacji było zdecydowanie większe – poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

W trakcie wakacji do największej liczby wypadków śmiertelnych doszło w województwie łódzkim, natomiast najmniej na drogach województwa lubuskiego oraz opolskiego.

- Doszło do 4 879 wypadków (2020 r. - 5 568; 2021 r. - 5 272), w których zginęło 407 osób (2020 r. - 488; 2021 r. - 485), a 5 828 osób zostało rannych (2020 r. - 6 488; 2021 r. - 6 236). Wśród tegorocznych ofiar wypadków 148 osób to kierowcy samochodów, 67 to piesi, 69 rowerzyści a 33 osoby to kierowcy motocykli i motorowerów – podsumował.

Policja szykuje bloczki mandatowe. Nowa akcja w tym tygodniu

Podsumowanie okresu wakacyjnego było również okazją do inauguracji corocznej akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Rok szkolny właśnie się zaczął, dlatego funkcjonariusze policji wyjadą na ulice i będą patrolować miejsca w okolicach placówek oświatowo-wychowawczych, gdzie pojawi się zwiększony ruch samochodów i pieszych.

– Policjanci przez cały wrzesień będą prowadzić akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem tych działań jest przypominanie i uświadamianie kierowców o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych – poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Policjanci będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego wśród kierujących i pieszych. Będą przypominać kierowcom o zmniejszeniu prędkości przed przejściem oraz o ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu. Tym bardziej, że już za kilkanaście dni wejdą nowe przepisy, które będą jeszcze ostrzej karać za takie występki.

Policja będzie punktować piratów drogowych. Nowy taryfikator od 17 września

Już od 17 września, czyli niedługo po zakończeniu wakacji, wchodzą w życie kolejne zaostrzone przepisy. Nowy taryfikator punktów karnych przewiduje aż 21 wykroczeń drogowych, za które kierowca może jednorazowo dostać po 15 punktów karnych. Wśród nich znalazła się jazda po alkoholu.

Warto od razu podkreślić, że punkty karne nie będą już wygasać po roku, tylko po dwóch latach. W dodatku nie od dnia popełnienia wykroczenia, tylko od daty zapłacenia mandatu. To dość istotna zmiana. Resort zamierza dokręcić śrubę kierowcom, żeby zmniejszyć liczbę wypadków i poważnych wykroczeń na polskich drogach.

– Od 17 września zwiększamy liczbę punktów karnych za najgroźniejsze wykroczenia drogowe, jak nadmierna prędkość, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, jazdę po alkoholu, jazdę pod prąd na autostradzie – powiedział Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. – To wszystko będzie skutkowało tym, że tych punktów karnych kierowca łamiący przepisy będzie zbierał więcej i co ważne, będą one niwelowane po 2 latach od wykroczenia. Wydłużamy ten okres tak, aby obawa przed utratą prawa jazdy za najgroźniejsze wykroczenia była jeszcze silniejsza – podkreślił.

Także od 17 września wejdą w życie przepisy dotyczące recydywy drogowej. To oznacza podwójne stawki mandatów za takie wykroczenia jak np. przekroczenie prędkości czy wykroczenia wobec pieszych. Kierowca będzie musiał liczyć się z tym, że za ponowny występek tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania otrzyma dwukrotność kary.

Każdy kierowca ma limit 24 punktów karnych. Pod warunkiem, że posiada prawo jazdy co najmniej rok. Już od 17 września będzie mógł przekroczyć zaledwie jednym wykroczeniem ponad połowę tego limitu.

Nowy taryfikator przewiduje 21 przypadków, w których można dostać 15 punktów karnych. Dotychczas za część prezentowanych poniżej przewinień groziło od 10 do 13 punktów. Warto poznać nową listę rekordowych wykroczeń: