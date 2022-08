Reklama

Remont dróg zaplanowany w Warszawie w ten weekend spowoduje utrudnienia w dzielnicy Targówek, a także u zbiegu dwóch tras wylotowych ze stolicy – S7 i S8. Wymiana nawierzchni przy ulicy Chodeckiej rusza w piątek 19 sierpnia od godziny 22 i potrwa do niedzieli 21 sierpnia do godziny 22. W tym czasie kierowcy będą musieli całkowicie omijać ulicę Chodecką pomiędzy Wyszogrodzką i Kondratowicza. Przez ten czas będzie obowiązywać zakaz parkowania na całej długości ulicy.

Remont ul. Chodeckiej w Warszawie i objazdy

Objazd zamkniętego odcinka drogi wytyczono ulicami Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego i Kondratowicza. Przy okazji tymczasowo zmieniono trasy autobusów komunikacji miejskiej na liniach: 112, 114, 126, 145, 156, 169, 204, 240, 409, 500, N02, N14 i N64.

Zmieniona trasa linii 112 będzie prowadzić ulicami: Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińską, Bartniczą i Wysockiego. Linie 126 i 156 również będą poprowadzone ulicami: Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińską. Bardzo podobną trasą będzie podążać linia 114. W obu kierunkach będzie kursować ulicami: Kondratowicza, św. Wincentego, Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińską.

Autobusy linii 145 pojadą ulicami: Kondratowicza, Chodecką, Łojewską, Łabiszyńską i Toruńską. Autobusy linii 204 i 240 dojadą do pętli Żerań FSO ulicą Toruńską. Natomiast linie 169, 409, 500, N02, N14 oraz N64 będą omijać utrudnienia korzystając z ulic: Kondratowicza i św. Wincentego.

Remont na al. Prymasa Tysiąclecia i utrudnienia

GDDKiA zaplanowała w tym samym czasie wymianę nawierzchni w rejonie węzła u zbiegu al. Prymasa Tysiąclecia i drogi ekspresowej S8. Kierowcy na obu jezdniach będą się poruszać przez cały czas trwania robót tylko jednym pasem.

Prace rozpoczną się w piątek (19 sierpnia) o godzinie 23 i potrwają do poniedziałku (22 sierpnia) do godziny 5 rano. Roboty prowadzone na obu jezdniach al. Prymasa Tysiąclecia. Obejmą odcinek drogi pomiędzy przystankiem Lasek na Kole, a rozjazdem na Bemowo i Bielany. Ruch w tym rejonie będzie możliwy, ale prędkość maksymalna zostanie ograniczona do 30 km/h.

Podczas prac w tym rejonie, u zbiegu łącznic wyjazdowych z al. Prymasa Tysiąclecia, zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem.