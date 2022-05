Reklama

AMG Driving Academy świętuje w Polsce 55. rocznicę założenia firmy AMG. Niewtajemniczonym przypominamy, że historia trzech słynnych literek ma swoje początki w niewielkiej manufakturze przypominającej garaż. Dziś AMG to symbol nierozerwalnie kojarzony z gwiazdą Mercedesa, a szkoła jazdy organizowana pod okiem utytułowanych kierowców wyścigowych i rajdowych to prawdziwa gratka. Kursy są cenione za profesjonalną organizację i wysoki poziom merytoryczny. Nie bez znaczenia jest też indywidualne podejście instruktorów do każdego z uczestników. A o tym jak bardzo potrzebne są tego typu szkolenia może świadczyć ogromne zainteresowanie poprzednimi edycjami. Do tej pory przeszkolono już ponad 4 tys. osób, nie tylko w Polsce, ale również na torach w Szwecji, w Czechach, Austrii, Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii oraz w Chinach.

Teraz AMG Driving Academy organizuje w Polsce dziewiąty sezon cyklu szkoleniowego. Na spragnionych edukacji za kierownicą najszybszej rodziny Mercedesów-AMG czeka bogaty program o trzech poziomach trudności. Podstawowe szkolenie to AMG Experience. Bardziej zaawansowane zajęcia obejmują moduły AMG Performance Race Track Only oraz AMG Performance.

AMG Driving Academy nauczy hamować i omijać przeszkody

Zależnie od programu kierowcy przejdą szereg ćwiczeń praktycznych, od przyspieszania i hamowania przez dobór prawidłowego toru jazdy aż po radzenie sobie z podsterownością i nadsterownością (m.in. na płycie poślizgowej).

Na "doszlifowanie" zdobytych umiejętności pozwoli moduł jazdy za instruktorem Lead&Follow. Dodatkowy element rywalizacji wprowadza konkurencja jazdy na czas. Zastrzyk adrenaliny zapewni możliwość typowo wyścigowej przejażdżki wspólnie z instruktorem Race Taxi.

Podczas bazowego szkolenia AMG Experience auta będzie można przetestować na otwartych drogach (AMG Tour). Z kolei programy AMG Performance Race Track Only oraz AMG Performance skupiają się na podnoszeniu umiejętności bardziej doświadczonych kierowców i oferują dodatkowe moduły z zakresu dynamicznej jazdy.

Szkoła jazdy AMG Driving Academy na trzech torach

Autodrom Jastrząb położony tuż przy trasie S7 pod Radomiem to obiekt, którego pętla liczy 2,4 km długości i ma 11 zakrętów, a najdłuższa prosta mierzy tu 280 m. Tu swoim potencjałem brylują m.in. kompaktowe modele Mercedes-AMG. Tor zapewnia system nawadniania, nocne oświetlenie oraz hotel na terenie obiektu.

Silesia Ring w Kamieniu Śląskim uchodzi za jeden z najbardziej uznanych torów w naszej części Europy – oferuje 3,6-kilometrową nitkę toru z 15 zakrętami oraz 600 m prostej. Ten obiekt jest uznawany za doskonałe miejsce szkoleń zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę za kierownicą, jak i zawodowców.

Trzeci tor – Brno Circuit w Czecach – jest zwany "Czeską Fabryką Adrenaliny", a jego historia zaczęła się w 1930 r. Obiekt ma 5,4 km długości, 14 zakrętów oraz 650-metrową prostą.

AMG Driving Academy, czyli terminy szkoleń

Pierwsze szkolenie na Autodromie Jastrząb potrwa do 10 maja. Następne zajęcia w kalendarzu przewidziano na Silesia Ring – od 29 czerwca do 5 lipca.

Pod koniec wakacji AMG Driving Academy wróci na Autodrom Jastrząb – tam trenerzy zajmą się szkoleniem od 29 sierpnia do 6 września. Ostatni trening zaplanowano 9 października na torze Brno.

AMG Driving Academy, czyli ile to kosztuje?

Podstawowe szkolenie AMG Experience na Autodrom Jastrząb kosztuje 3200 zł.

Bardziej zaawansowany moduł AMG Performance Race Track Only jest organizowany jedynie na Silesia Ring - cena od 5600 zł.

Wreszcie AMG Performance na Silesia Ring lub w Brnie to odpowiednio 6 tys. zł i 7400 zł.

Flota dostępnych samochodów AMG Driving Academy obejmuje m.in. kompakty z serii 35 i 45, tylnonapędowe Klasy C z serii 63, Klasę E od AMG, a także AMG GT R i AMG GT, czyli 4-drzwiowe coupe. Najpotężniejsze modele rozwijają prędkość maksymalną przekraczającą 300 km/h i przyspieszają do pierwszej setki w niewiele ponad 3 sekundy.

AMG i Mercedes, jak to zaczęło się w garażu

Hans Werner Aufrecht i Erhard Melcher – to właśnie od uporu tych dwóch niemieckich inżynierów Mercedesa zaczęła się długa droga do stworzenia marki AMG. W latach 60. próbowali przekonać władze niemieckiego producenta, by stworzyć niezależny dział samochodów sportowych. Wielomiesięczne błagania spełzły na niczym, a tych dwóch dwudziestokilkulatków postanowiło działać niezależnie. Zwolnili się z koncernu i w niewielkiej miejscowości Burgstall założyli w garażu własną działalność. Kupili rozbitego Mercedesa 300 SEL i na nim eksperymentowali. Wzmocnili silnik wraz z podzespołami mechanicznymi i wystawili go w wyścigu na torze Spa-Francorchamps. Czerwone W109 zaskoczyło świat i zajęło drugie miejsce, ustępując jedynie znacznie lżejszemu i sprawniej pokonującemu zakręty Fordowi Capri.

To był sygnał dla świata, że AMG jeszcze może namieszać. I tak się stało. Klienci zaczęli spływać lawinowo, a kolejne modyfikacje nie ograniczały się tylko do mechaniki, zmiany obejmowały też wygląd. Kilka lat później firmę przeniesiono do Affalterbach, a na początku lat 80. zatrudniono setnego pracownika. Uszlachetniano różne modele Mercedesa, który dopiero w 1988 doszedł do wniosku, że należy połączyć siły. W 2005 przejął całość udziałów w zakładzie, który kilka dekad wcześniej startował z pozycji garażowej.