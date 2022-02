Protest AgroUnii w Warszawie odbędzie się pod hasłem "Godna płaca za ciężką pracę". Organizatorzy zapowiadają ponad 200 traktorów na ulicach stolicy.

– Oprócz tego autokary ludzi z niemal każdego województwa. Dołączają górnicy, pracownicy, przedsiębiorcy – informują organizatorzy akcji. – Próbujemy rozwiązać nasze problemy z każdej strony. Policja nie chce bezpiecznie eskortować legalnej manifestacji przez miasto. Co będzie? Zobaczymy. Rolnicy są zdeterminowani i wściekli. Dojedziemy tam, gdzie się da – ostrzegają manifestanci.

– Produkcja żywności klęczy na kolanach i zdycha. Polska wieś to nie są już brudne kalosze i słoma z butów. To drogie traktory na kredyty i normalne rodziny. Mamy wiele do stracenia powiedział – mówił Michał Kołodziejczak, lider AGROunii.

– To my dzisiaj na drodze ustalamy zasady, to my dzisiaj jesteśmy na pierwszeństwie. Nie pozwolimy się podzielić w żaden sposób i nie przyjechaliśmy tu na piknik. Pamiętajcie, policjant to nie jest wasz kolega. Jakieś ustalenia, karteczki, to w ogóle nie wchodzi w grę – powiedział do protestujących Kołodziejczyk.

Dzień przed protestem w Warszawie rolnicy informowali o kontrolach policji. - Spisują, wydzwaniają laweciarzy, nachodzą w domach. Wstyd dla policji - można przeczytać na profilu facebookowym AgroUnii.

Protest AgroUnii w Warszawie i policja

Na wjazdowym pasie do centrum Warszawy stoi ok. 200 maszyn rolniczych. Rolnicy mają je pozostawić i wrócić dopiero po tym, jak ich postulaty przyjmie premier Mateusz Morawiecki.

Policja zablokowała oba pasy - wjazdowy i wyjazdowy z miasta na ul. Kasprzaka przy Ordona.

Lider AgroUnii Michał Kołodziejczak powiedział na miejscu, że do Warszawy na protest przyjechali wściekli rolnicy.

- Wszystko drożeje, drożeją nawozy, sadownicy z Grójca sprzedają swoje jabłka poniżej kosztów produkcji - po 60 groszy, podczas gdy w sklepach ich cena wynosi 3 zł 60 groszy. Rząd nie chce z nimi rozmawiać, musimy protestować, żeby się z nami liczyli - powiedział lider rolniczego związku.

AgroUnia zaplanowała przemarsz sprzed Pałacu Kultury i Nauki do budynku kancelarii premiera w Alejach Ujazdowskich.

Rolnicy mają przenośne syreny, wyciem których zwracają na siebie uwagę. Na traktorach umieścili polskie flagi i flagi z logo AgroUnii oraz hasła: m.in. "PiS zabija polskiego rolnika, a wspiera Chińczyka", czy "Wysokie ceny nawozów = drogi chleb".

Są też hasła przeciw budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). "Żeby wam nasza krzywda bokiem wyszła!!! Nie oddamy ziemi!!! Nie dla CPK!!!"

Piesza część manifestacji ma ruszyć o godz. 10.00 sprzed Pałacu Kultury i Nauki w kierunku kancelarii premiera - w południe rolnicy chcą tam przekazać petycję do szefa rządu.