Ford Sierra kombi od początku przypadł Owsiakowi do gustu, choć nie ukrywa, że pojawiły się też problemy. Już podczas pierwszej wizyty w warsztacie (samochód znosiło na lewą stronę) dowiedział się, że jego roczna Sierra ma za sobą poważną kolizję.

Po naprawie auto służyło mu jeszcze 3 lata. W końcu przyszedł moment, w którym musiał je sprzedać.

Jurek Owsiak i Ford Sierra kombi

– Opłaciłem bilety samolotowe do USA dla siebie i całej ekipy. Relacjonowaliśmy festiwal w 1994 roku, a gdy wróciliśmy do Polski, zorganizowaliśmy nasz Przystanek Woodstock. Niechcący zrobiliśmy jeden z najgłośniejszych festiwali na świecie. I to właśnie za pieniądze, które dostałem za Forda Sierrę – wyjaśnił Jurek Owsiak. – Żal mi było się z nim rozstawać, bo fantastycznie się nim jeździło i był prawie jak nowy – wspomina.

Ford Sierra z pierwszego finału WOŚP wraca do żywych

Tuż przed tegorocznym 30. finałem WOŚP dostał zaskakującą wiadomość. – Wszystko zaczęło się od maila, który odrodził moje wspomnienia sprzed 30 lat. Niesamowita przygoda – stwierdził Owsiak.

Podwrocławska firma Poleasingowe.pl postanowiła odnaleźć samochód, którym Owsiak jeździł 30 lat temu podczas pierwszego finału WOŚP. Eksperci wiedzieli, że muszą odszukać białego Forda Sierrę kombi z 1991 roku, ale bez numeru VIN (Owsiak go nie znał), odnalezienie tej konkretnej sztuki graniczyło z cudem. Po trzech miesiącach poszukiwań, pod Myszkowem na Śląsku odnaleźli taki sam model i rocznik. Auto jeździło, ale było w kiepskim stanie. – Poprzednia właścicielka Sierry woziła nią kwiaty z Holandii. Od razu wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwa renowacja – stwierdził Artur Kopania z Poleasingowe.pl.

Prace trwały dziewięć miesięcy. Wiele części i elementów było niedostępnych. Żeby wiernie odtworzyć model kupiono dwie Sierry, a niektóre elementy konstrukcyjne profilowano z blachy.

– Z jedną nie dalibyśmy rady. Naszą Sierrę zżerała rdza, była w opłakanym stanie. Praktycznie każdą część zdemontowaliśmy, żeby naprawić lub wymienić i zamontować z powrotem – podkreślił Maciej Warkocz, kierownik warsztatu.

Odrestaurowana Sierra została polakierowana na biało niczym oryginał. Nowe felgi pochodzą z najmocniejszej wersji tego modelu – Cosworth. W wnętrzu welurowe dywaniki z haftowanym motywem WOŚP.

Ford Sierra na WOŚP i 12 miesięcy gwarancji

– Ten samochód ma cieszyć. Chcemy, by nowy nabywca nie martwił się, że nie może skompletować części. Dajemy na auto 12 miesięcy gwarancji door-to-door. Jeśli coś się stanie, właściciel do nas dzwoni, a my wysyłamy lawetę, zabieramy auto i po naprawie odstawiamy sprawną Sierrę – powiedział Adam Klimek, najpopularniejszy mechanik w Polsce, znany z programów telewizyjnych "Samochód marzeń – kup i zrób" czy "Klimek kontra Duda".

Ford Sierra pod młotek: cena idzie na rekord

Odbudowa Sierry pochłonęła 50 tys. zł. Aukcja ruszyła w czwartek przed południem. W ciągu 3 godzin osiągnęła kwotę 15 tys. zł. – Ucieszy nas każda cena, ale liczymy na kwotę z pięcioma zerami. Nowy właściciel, który go wylicytuje na szczytny cel, będzie się nim cieszył do końca świata i o jeden dzień dłużej – stwierdził Kopania.

– Ten samochód przeszedł wiele, ale daliśmy mu drugie życie. Na pewno będzie stwarzał mniej problemów na drodze niż niejedno współczesne auto – przyznał Klimek.

Cena może ustanowić rekord, teraz auto kosztuje ponad 76 tys. zł. Samochód można obejrzeć we Wrocławiu.