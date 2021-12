Piotr Kraśko został oskarżony, osądzony i skazany – podaje bulwarówka. Policja miała zatrzymać go do kontroli drogowej na początku kwietnia na Podlasiu. Po sprawdzeniu w bazie okazało się, że Kraśko nie tylko nie ma przy sobie prawa jazdy, ale do tego jeszcze od kilku lat ma cofnięte uprawniania. W takiej sytuacji jazda samochodem jest przestępstwem.

Kraśko przyznał się do winy. Początkowo skazano go na 7,5 tys. zł grzywny i dodatkowy rok zakazu prowadzenia pojazdów. Prokuratura po drodze zapowiadała apelację, jednak ostatecznie odpuściła i wyrok stał się prawomocny. Dziennikarzowi groziło nawet 2 lata więzienia, ale sąd jako okoliczności łagodzące wziął pod uwagę m.in. jego niekaralność.

Piotr Kraśko dwukrotnie stracił prawo jazdy

Piotr Kraśko pierwszy raz stracił prawo jazdy w 2009 roku (za punkty karne). W 2014 roku ponownie zatrzymano mu uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Ratunkiem w takiej sytuacji byłby ponowny egzamin, ale Kraśko tego nie zrobił i w 2015 roku prawomocnie utracił uprawnienia.