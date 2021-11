Odcinek nowej Zakopianki Lubień – Naprawa klasy S ma długość 7,6 km i jest częścią ok. 16,7 km drogi ekspresowej zakończonej w Rabce Zdroju. Inwestycję podzielono na trzy części realizacyjne. Wartość całkowita kontraktu S7 Lubień – Rabka Zdrój wynosi 2 mld 471 mln 380 tys. zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 1 mld 322 mln 400 tys. zł.

Jako pierwszy, bo we wrześniu 2019 r., został oddany odcinek od Skomielnej Białej do Rabki Zdroju. Środkowy odcinek tej inwestycji, czyli tunel w masywie Lubonia, jest nadal realizowany. Jego ukończenie będzie opóźnione i planowane jest na marzec przyszłego roku. Na razie kierowcy podróżujący pod Tatry i z powrotem muszą omijać odcinek tunelowy zjeżdżając na tzw. starą Zakopiankę.

Zakopianka, nowy odcinek oddany do ruchu

Oddanie do ruchu odcinka Lubień – Naprawa nie oznacza zakończenia całej inwestycji. Będą jeszcze wykonywane prace poza jezdnią, m.in. roboty ziemne i melioracyjne pod obiektami inżynierskimi. Będą także kontynuowane prace przy budowie ogrodzenia trasy. Na razie podróżni nie będą mogli korzystać z miejsc obsługi podróżnych, gdyż tam również trwają prace wykończeniowe.

Lewa jezdnia odcinka Lubień – Naprawa była otwarta dla ruchu w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r. Prace na drugiej nitce zostały wstrzymane z uwagi na kłopoty wykonawcy i w lipca ubiegłego roku GDDKiA odstąpiła od umowy z konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING. Według umowy inwestycja miały być gotowa już w październiku 2020 r.

Ostatni odcinek nowej Zakopianki powstaje między Rdzawką a Nowym Targiem. Będzie kosztował ponad 880 mln zł. Ten odcinek liczy ponad 16 km, a spora jego część będzie poprowadzona po wiaduktach. Najdłuższy wiadukt na tym odcinku powstanie na wysokości Nowego Targu i będzie miał 850 m długości, a kolejny co do wielkości - w miejscowości Lasek - 690 m długości. Droga ma powstać do 2023 r.