Kalendarz Pirelli 2022 pod tytułem "On the Road" zamknięty w okładce niczym winylowa płyta, to dziesięć gwiazd muzyki zgromadzonych w jednym miejscu. Ujawniona już 48. edycja słynnego The Cal za sprawą zdjęć Bryana Adamsa połączyła artystów w różnym wieku, wywodzących się z różnych gatunków muzycznych oraz różnego pochodzenia. Tym samym włoska superprodukcja powraca po rocznej przerwie spowodowanej koronawirusem. Debiutuje akurat w 150. urodziny Pirelli...

Adams zaprosił do współpracy i sfotografował takie sławy jak: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent oraz Kali Uchis. Zdjęcia powstały latem w zaledwie trzy dni, w dwóch lokalizacjach w Los Angeles - w Palace Theatre i w hollywoodzkim hotelu Chateau Marmont – oraz w hotelu Scalinatella na Capri. Kanadyjski muzyk, który także jest fotografem i sam występuje na kartach Kalendarza Pirelli 2022, starał się uchwycić życie artystów w drodze oraz ich charakterystyczne cechy.

Kalendarz Pirelli 2022 - gwiazdy w drodze

Miesiące Kalendarza Pirelli 2022 rozwijają się na ponad 160 stronach oraz w ponad 70 portretach i scenach. Od St. Vincent, która również pojawia się na okładce budzącej się w hotelu, przez wolny dzień Kali Uchis nad basenem, Saweetie opuszczającą hotel przed kolejną podróżą, po Cher za kulisami. Na zdjęciach jest też Normani odpoczywającą przed próbą dźwięku, Jennifer Hudson przybywającą do teatru, charyzmatyczny Iggy Pop tuż przed występem, Grimes w studiu nagraniowym, Bohan Phoenix z powrotem w hotelu po występie oraz Rita Ora w wannie po swoim koncercie.

- Byłoby bardzo, bardzo trudno zawrzeć wszystko, co dzieje się w trasie w ciągu kilku dni. Więc to, co starałem się zrobić, to przedstawienie niektórych jej aspektów… na przykład muzycy nigdy tak naprawdę nie widzą frontu budynku, oni widzą jego tył, widzimy drzwi na scenę, widzimy obszar za kulisami, widzimy piwnicę budynku… przechodzisz od drzwi na scenę do drzwi samochodu, do drzwi hotelu, do drzwi pociągu, do drzwi autobusu, więc jest to mnóstwo drzwi, ale zawsze chodzi o podróżowanie - wyjaśnił Bryan Adams.

Firma Pirelli została założona w 1872 roku i od momentu powstania Kalendarza w 1964 r. wydała 48. edycji, zrealizowanych przez 37 fotografów – w tym "On the Road" Bryana Adamsa.