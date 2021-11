Donald Tusk stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Szef Platformy Obywatelskiej w miejscowości Wiśniewo koło Mławy za kierownicą skody przekroczył dozwoloną prędkość o 57 km/h.

– W terenie zabudowanym jechał 107 km/h, czyli o 57 km/h więcej niż pozwalają przepisy. Funkcjonariusze ukarali go mandatem 500 zł i zatrzymali prawo jazdy na 3 miesiące – powiedział dziennik.pl inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Jak lider PO odniósł się do tego zdarzenia?

– Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji – stwierdził Donald Tusk.

Prawo jazdy zatrzymane na 3 miesiące, czyli kara za 50 plus

Policja zatrzymuje prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym od 2015 roku.

Co ciekawe, zwykle podczas specjalnych akcji drogówki "prawko" za jazdę w terenie zabudowanym z prędkością co najmniej 100 km/h (są odcinki z prędkością dopuszczalną 40 km/h, a wtedy przekroczenie 90 km/h) traci o 50 proc. więcej osób niż na co dzień.