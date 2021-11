Toyota trzyma koronę najpopularniejszej marki w Polsce i wszystko wskazuje na to, że w 2021 roku kolejny raz z rzędu zostanie liderem rynku. Poważny udział w osiągach firmy mają Corolla i Yaris. Swoje robi też dostępność samochodów, z czym inne marki mają problemy przez kryzys wywołany brakiem półprzewodników.

W ciągu 10 miesięcy 2021 roku na drogi wyjechało 61 955 samochodów osobowych Toyoty – to o 29 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przy ponad 16-proc. udziale w rynku oznacza to, że niemal co szósty samochód zarejestrowany w Polsce nosi znaczek japońskiej firmy. Tylko w październiku w urzędach komunikacji zgłoszono niemal 4,9 tys. osobówek tej marki.

Toyota i wyprzedaż samochodów z rocznika 2021

Teraz Toyota rusza z nowym rozdaniem rabatów. – Wyprzedaż rocznika 2021 obejmuje niemal wszystkie najważniejsze modele osobowe i użytkowe Toyoty – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe. – Na większość samochodów osobowych klient otrzyma voucher na akcesoria o wartości 1000 zł i znakowanie pojazdu techniką DNA o wartości 1000 zł. Wersje hybrydowe modeli Yaris, Corolla i Toyota C-HR otrzymują Ekobonus 1,5 proc., a hybrydowe RAV4, Camry i Highlander mają ceny obniżone o Ekobonus w wysokości 7,3 proc. – wyjaśnił.

Toyota Yaris tanieje – jaka cena?

Toyota Yaris nowej generacji z silnikiem benzynowym 1.0/72 KM kosztuje od 63 800 zł (wersja bazowa Active). Yaris z napędem hybrydowym 1.5/116 KM produkowanym w Wałbrzychu to cena od 81 900 zł – tu producent obiecuje oszczędność sięgającą 3600 zł (w tym Ekobonus 1,5 proc.). Auto w standardzie jest wyposażone w system multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym ekranem dotykowym 7 cali, klimatyzację i systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense najnowszej generacji 2.5 (m.in. asystent pasa ruchu czy wykrywanie zmęczenia kierowcy).

Toyota Corolla, w kieszeni 4,5 tys. zł

Toyota Corolla Sedan w wyprzedaży rocznika 2021 kosztuje od 80 800 zł za wersję z silnikiem benzynowym 1.5/125 KM, zaś Corolla Sedan Hybrid 1.8 – od 96 400 zł. Ceny hatchbacka zaczynają się od 81 800 zł, a wersji hybrydowej z silnikiem 1.8 od 94 400 zł. Do nadwozia TS Kombi trzeba dopłacić tylko 3000 zł w porównaniu do hatchbacka. Maksymalne korzyści przy zakupie Corolli sięgają 4500 zł.

Toyota Corolla jest w 2021 roku najpopularniejszym samochodem w Polsce. Auto jest dostępne z trzema rodzajami nadwozia i z dwoma napędami hybrydowymi do wyboru (mocniejszy to 2.0/184 KM). Gamę napędów uzupełnia silnik benzynowy 1.2 Turbo dla wersji hatchback i TS Kombi oraz wolnossący silnik 1.5 dla sedana. Corolla w podstawowej wersji Active jest wyposażona w system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym, Apple CarPlay i Android Auto, systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense 2.0 z inteligentnym tempomatem adaptacyjnym oraz klimatyzację.

Toyota C-HR taniej o 7,3 tys. zł

Toyota C-HR z rocznika 2021 kosztuje od 109 100 zł za odmianę Comfort i 122-konny napęd hybrydowy 1.8. Mocniejszy wariant Hybrid Dynamic Force 2.0/184 KM jest dostępny od drugiej wersji Style. Producent wylicza, że zakupie Toyoty C-HR Hybrid można oszczędzić 7300 zł.

Toyota RAV4 z rabatem do 17 700 zł

Toyota RAV4 jest dostępna zarówno w wersji benzynowej od 118 800 zł, jak i hybrydowej od 140 200 zł. Przy zakupie tego SUV-a można zaoszczędzić do 17 700 zł.

Limuzyna Toyota Camry jest napędzana wyłącznie układem hybrydowym 2.5 o mocy 218 KM. Podstawowa cena rocznika 2021 to 146 600 zł, a zniżki sięgają 16 300 zł.

Toyota Aygo – ostatnia szansa

Toyota Aygo w wersji x z pakietem Comfort, wyposażona m.in. w klimatyzację manualną i radio z Bluetooth i USB, kosztuje od 44 200 zł. Do auta można dokupić tylne czujniki parkowania za 1 zł. Maksymalne korzyści dla tego modelu sięgają 4100 zł. Rok 2021 jest to ostatni rok sprzedaży Aygo drugiej generacji. W 2022 roku ten samochód zastąpi zupełnie nowe i większe Aygo X zbudowane na podłodze Yarisa.

Toyota Highlander z największym rabatem

Toyota Highlander 2021 kosztuje od 220 500 zł – przy zakupie tego siedmioosobowego hybrydowego SUV-a można zaoszczędzić najwięcej ze wszystkich modeli osobowych, bo aż 23 900 zł.

Pikap Toyota Hilux z pojedynczą kabiną w wersji DL i silnikiem Diesla 2.4 o mocy 150 KM kosztuje od 86 500 zł netto. Tu rabaty sięgają 14 tys. netto.

Toyota PROACE Verso i PROACE City taniej

Toyota PROACE CITY, najpopularniejszy w Polsce kompaktowy van, kosztuje obecnie od 65 100 zł netto, a przy jego zakupie można zaoszczędzić maksymalnie 10 800 zł netto. Ceny PROACE Verso, średniej wielkości vana osobowego, startują od 144 200 zł, a suma korzyści dla tego modelu sięga 36 200 zł.

Przedsprzedaż samochodów z rocznika 2022

– Niezależnie od stopniowego wyczerpywania się zapasów samochodów z rocznika 2021, które będzie następowało w nadchodzących tygodniach, klienci znajdą w salonach Toyoty bardzo dobrą ofertę w ramach przedsprzedaży rocznika 2022. W przypadku większości modeli ich ceny będą się tylko nieznacznie różniły od tegorocznych, a korzyści przy zakupie będą sięgały od 2 000 zł do 23 800 zł brutto – wyjaśnił Mularczyk.

Przedstawiciel Toyoty zapewnił, że kupujący otrzyma samochód w umówionym terminie, a jego cena i warunki finansowania nie zmienią się wobec tych ustalonych przy składaniu zamówienia. – Klient ma zatem pewność, że ani zmiana stóp procentowych, ani ewentualne dalsze wzrosty cen samochodów nie wpłyną na koszty, jakie poniesie przy zakupie nowego samochodu – skwitował.