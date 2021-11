Volvo nie kłania się pandemii Covid-19 i niedoborom surowców, a przynajmniej tak wynika z najnowszych danych rynkowych. Szwedzki producent zarówno w Europie, jak i w Chinach i USA odnotował wzrost sprzedaży licząc od początku roku do końca października. Na drogi wyjechało ponad 581,4 tys. samochodów, to lepiej o 12,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Ale ostatni miesiąc nie był aż tak kolorowy…

We październiku globalna sprzedaż Volvo spadła o 22 proc. w porównaniu do zeszłego roku i osiągnęła poziom niemal 51 samochodów. Tu we znaki – podobnie jak innym firmom motoryzacyjnym – dał się brak komponentów. Jednak popyt na auta wciąż był wysoki.

Volvo linii Recharge - sprzedaż wystrzeliła

Przy okazji Szwedzi wskazują na nowy trend – firma notuje wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych. Po 10 miesiącach modele BEV (auta 100 proc. elektryczne) i PHEV (hybrydy plug-in, czyli ładowane z gniazdka) stanowią już 25,5 proc. całego wolumenu wydanych aut. Tylko w październiku zelektryfikowane auta osiągnęły udział ponad 31 proc. globalnej sprzedaży.

Sprzedaż aut elektrycznych po dziesięciu miesiącach wynosi 3,1 proc. ogólnego wyniku, co przekłada się na 18 251 szt. W październiku udział BEV wynosił już 5,6 proc.

W Europie Volvo w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy sprzedało 242,5 tys. samochodów, to lepiej o 6 proc. w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. W październiku szyki pokrzyżował brak dostępnych samochodów, co odbiło się na sprzedaży – nastąpił spadek do 22 124 aut. Popyt jednak był silny i zaowocował ożywieniem na rynkach takich jak Szwecja i Wielka Brytania.

Największy wzrost w skali roku Volvo odnotowało w USA – sprzedano przeszło 104 tys. aut czyli o 23,5 proc. lepiej. W zeszłym miesiącu na drogi wyjechało 8701 szt., z czego samochody Recharge stanowiły aż 24 proc. tego wyniku. W Chinach chętnych znalazło 143,6 tys. samochodów, co oznacza wzrost o 10,5 proc. licząc od początku 2021 r. W październiku z salonów wyjechało 11 tys. egz., a to o 34 proc. mniej, głównie ze względu na ograniczenia produkcyjne, które nie były w stanie zaspokoić popytu.

Volvo XC60 znika na pniu - SUV-y przebojem

Volvo XC60 od ponad 10 lat jest najlepiej sprzedającym się modelem Szwedów. Od stycznia do końca października wydano 177, 8 tys. takich aut (2020: 149,8 egz.). Druga lokata przypadła XC40 - 170 907 szt. (w 2020 r.: 142 159). Podium uzupełnia największy SUV, czyli XC90 z wynikiem ponad 89 tys. egz. (w 2020 r.: 70 195 samochodów). Jak widać modele SUV skutecznie napędzają biznes Szwedów, a prąd jeszcze dodaje im siły.

Po 10 miesiącach sprzedaży modele z gamy Recharge stanowiły niemal 45 proc, europejskiej sprzedaży Volvo, z czego ok. 90 proc. zgarnęły auta PHEV, a 10 proc. modele BEV. Do tego Szwedzi spodziewają się wzrostu sprzedaży – przed chwilą w belgijskiej fabryce ruszyła produkcja całkowicie elektrycznego Volvo C40 Recharge. Do gamy dołączyła także tańsza, jednosilnikowa odmiana XC40 Recharge.

Volvo XC40 Recharge w programie "Mój elektryk" - cena w Polsce?

W Polsce jednosilnikowe Volvo XC40 Recharge z mniejszą baterią kosztuje od 199 900 zł, czyli o 68 250 zł taniej od odmiany 4x4. Co ważne, z taką ceną szwedzki SUV wreszcie spełnia warunki programu dopłat "Mój elektryk". Przypominamy, że podstawowa dotacja do auta na prąd jaką osoba fizyczna może dostać z państwowej kasy to 18 750 zł. Z kolei Karta Dużej Rodziny uprawnia do wsparcia na poziomie 27 tys. zł. Co ważne, w przypadku rodzin wielodzietnych nie obowiązuje także limit ceny pojazdu, podczas gdy standardowo wynosi on 225 000 zł.

Volvo XC40 Recharge z Kartą Dużej Rodziny

Osoby fizyczne po uwzględnieniu 18 750 zł dopłaty wydadzą na elektryczne XC40 181 150 zł. Karta Dużej Rodziny to 27 tys. zł zwrotu z rządowego budżetu – oznacza to, że finalnie szwedzki SUV będzie kosztować ok. 173 tys. zł. Auta można zamawiać przez platformę internetową i odebrać u wybranego dilera.