Skoda Enyaq iV to dziś jeden z najbardziej efektownych samochodów elektrycznych. Na drodze czy parkując wśród innych aut kompaktowy SUV czeskiej marki wygląda jakby przeskoczył o dwie klasy wyżej. Optyczny awans to zasługa sztuczek stylistycznych i elektrycznej platformy MEB. W kabinie wita mądrze rozplanowana deska rozdzielcza, łatwa obsługa, schludny styl, wysokiej jakości materiały oraz niesamowita przestronność plus potężny bagażnik (585 l/1710 l). Jeśli chodzi o napęd, to naprawdę jest z czego wybierać, ale zanim zakręcą się koła warto poznać dostępne warianty.

Podstawowy Enyaq iV 60 oferuje dwustrefową klimatyzację, światła LED i ambientowe oświetlenie wnętrza, nawigację z 13-calowym ekranem dotykowym, tempomat, KESSY GO - system bezkluczykowego uruchamiania auta, wirtualny kokpit, Bluetooth, 8 głośników, funkcja SmartLink, pakiet usług internetowych infotainment bezpłatny przez 3 lata, Front Assist i Turn Assist – asystent skrętu, poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera z przodu wraz z kurtynami powietrznymi, poduszka centralna, czujniki parkowania z tyłu, 19-calowe alufelgi oraz relingi. Enyaq iV 60 jest napędzany przez zamontowany z tyłu silnik elektryczny o mocy 179 KM, który czerpie prąd z akumulatora o pojemności 62 kWh. Taki magazyn energii wystarczy na przejechanie 412 km (WLTP), a to zasięg pozwalający na bezstresowe podróżowanie. Także przyspieszenie jest niczego sobie – sprint od zera do 100 km/h trwa 8,7 s. Cena? Od 184 400 zł. Jednak po uwzględnieniu 18 750 zł dopłaty z programu "Mój elektryk" osoby fizyczne wydadzą 165 650 zł. Karta Dużej Rodziny oznacza, że finalnie auto będzie kosztować 154,4 tys. zł.

Skoda Enyaq iV, już najtańsza jest wyposażona na bogato

Mocniejszy szybszy Enyaq iV 80 (80x czyli z napędem 4x4) w stosunku do bazowego modelu iV 60 skrywa wyposażenie bogatsze o kamerę cofania, system wyboru profilu jazdy Drive Mode Select, czujniki parkowania z przodu oraz stylową dwuramienną kierownicę obszytą skórą i z manetkami do zmiany poziomu rekuperacji oraz podgrzewaniem wieńca. Enyaq iV 80 skrywa w podłodze największy akumulator 82 kWh (o pojemności netto 77 kWh). Silnik przy tylnej osi produkuje 204 KM i 310 Nm. Taki potencjał sprawia, że przyspieszenie od zera do 100 km/h trwa 8,6 s. Elastyczność? Niesamowita – zryw z 60 km/h do 100 km/h trwa ledwie 4,6 s! Producent deklaruje zasięg do 534 km (według normy WLTP). Ładowanie prądem stałym o mocy 125 kW od 5 do 80 proc. pojemności zajmuje niespełna 40 minut i wydłuża zasięg o ponad 300 km. Cena? Od 213 800 zł. Po odliczeniu państwowych dotacji elektryczny SUV wyniesie odpowiednio 195 tys. zł i 186,8 tys. zł z Kartą Dużej Rodziny.

Enyaq iV 80x (4x4) to aktualnie najmocniejsza wersja tego auta. Przy tylnej osi pracuje silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PSM), a z przodu zamontowano jednostkę asynchroniczną (ASM). Taki elektryczny duet dostarcza pod nogę 265 KM i 425 Nm! Od zera do 100 km/h rodzinny SUV przyspieszy w 6,9 sekundy, czyli jak rasowe GTI. Akumulator o pojemności użytecznej 77 kWh (82 kWh brutto) powinien zapewnić prądu na przejechanie ok. 500 km. Dwusilnikowy model Enyaq iV 80x wymaga 225 900 zł – dopłata 27 tys. zł z Kartą Dużej Rodziny obniża cenę tego elektryka do 198 900 zł.

Skoda Enyaq iV - wyposażenie wnętrza

Ogromne wrażenie robią również możliwości urządzenia kabiny. Tu Skoda poszła zupełnie nową ścieżką. Enyaq w każdej odmianie (iV 60; iV 80 i iV 80x) może zostać wzbogacony o pakiety wyposażenia pod nazwą Design Selections. Dostępne aranżacje inspirowane nowoczesnym wnętrzarstwem różnią się m.in. tapicerką, elementami ozdobnymi, deską rozdzielczą oraz użytymi materiałami. W zależności od wariantu, inaczej wyglądają lub z innych tworzyw wykonane są dywaniki, konsola środkowa i oświetlenie. W sumie dostępnych jest 10 różnych pakietów tematycznych, większość w wersji podstawowej i bardziej rozbudowanej wersji Plus. A ich wspólnym mianownikiem jest jakość wykonania na poziomie aut premium – pod tym względem Enyaq iV wjeżdża do samochodowej ekstraklasy. Opcja Loft (standard iV 60; iV 80 i iV 80x) bazuje na nowoczesnych formach. Dwupoziomowa deska rozdzielcza jest wykończona w dwóch kolorach. Kolejne opcje Design Selections dostępne są na liście wyposażenia dodatkowego. Lodge (3 tys. zł) to stonowany klimat, Lounge (6,4 tys. zł) stawia na ekskluzywność, a Suite i ecoSuite oferują klasycznie luksusowe detale.

Skoda Enyaq Sportline iV

Topowy napęd (iV 80 i iV 80x) występuje też w dynamicznej wersji Sportline z seryjnie montowanym sportowym zawieszeniem. Także adaptacyjne reflektory Full LED Matrix o sześciokątnym kształcie to standard. Do takiego modelu obowiązkowo trzeba zamówić spektakularny podświetlany grill w czarnej oprawie. W takiej konfiguracji elektryczny SUV skody kradnie show wszędzie gdzie się pojawi. Cena? Skoda Enyaq Sportline iV 80 kosztuje od 232 800 zł. 265-konny dwusilnikowy Enyaq Sportline iV 80x wymaga 244 900 zł.

Skoda stworzyła też odmianę Founders Edition limitowaną do 1895 sztuk dla upamiętnienia założenia czeskiej marki przez Vaclava Laurina i Vaclava Klementa 125 lat temu. Ta specjalna wersja występuje w wariantach iV 60, iV 80 i iV 80x.