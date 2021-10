Kia EV6 i Rafael Nadal to nowa para na czerwonym dywanie światowego sportu. Słynny tenisista odebrał właśnie kluczyki do koreańskiego samochodu elektrycznego w bogatej wersji GT-Line. A to oznacza, że Hiszpan dostał 228-konne auto z akumulatorem o pojemności 77,4 kWh, który zapewni największy w gamie zasięg do 510 km. Przyspieszenie do setki powinno trwać 7,5 s....

Właśnie taką rakietową EV6 Nadal będzie podróżować nie tylko po rodzinnej Majorce, ale również podczas najważniejszych turniejów tenisowych, takich jak zbliżający Australian Open 2022. Do tego sportowiec myśli o wymianie floty aut wykorzystywanych w Akademii Rafaela Nadala i w Fundacji Rafaela Nadala na całkowicie elektryczną.

Kia EV6 oddaje prąd - tak działa powerbank na kołach

Ceremonię przekazania auta zorganizowano na korcie tenisowym, nazwanym "EV6". Prawdziwą gratką tej imprezy było oświetlenie - reflektory zamontowane na scenie pobierały prąd z akumulatora EV6. W ten sprytny sposób wszyscy mogli zobaczyć przykładowe zastosowanie pokładowej funkcji V2L (vehicle-to-load), dzięki której Kia może zmienić się w powerbank na kołach z mocą do 3,6 kW. Technologia umożliwia też zasilanie pojazdów (V2V).

Kia EV6 i ładowanie szybkie jak tankownie

Bazę techniczną Kia EV6 stanowi platforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) stworzona z myślą o samochodach elektrycznych. Wyróżniającą ją cechą jest 800-woltowy system akumulatorów, który umożliwia ekstremalnie szybkie ładowanie, bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. 800-woltową instalację stosują marki premium (Porsche Taycan i Audi e-tron GT). Za sprawą EV6 ta technika ma stać się dostępna "dla ludu". Stąd elektrony będzie można uzupełnić z dużą prędkością – dzięki ładowarce 350 kW – od 10 do 80 proc. pojemności w zaledwie 18 minut. A powiększenie zasięgu o 100 km zajmie ledwie 4,5 minuty. Co ważne, taką prędkość Kia podaje dla obu akumulatorów - o dużym zasięgu (77,4 kWh) i standardowym (58 kWh).