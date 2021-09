Toyota narysowała własną mapę inwestycji i rozwoju samochodów elektrycznych oraz akumulatorów. Plan rozpisano na najbliższą dekadę. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Masahiko Maeda, dyrektor techniczny Toyoty, oświadczył podczas specjalnej konferencji, że dzięki inwestycjom w wysokości 1,5 bln jenów (13,5 mld dolarów; ponad 53 mld zł), do 2030 roku japoński koncern chce zwiększyć produkcję baterii do 200 GWh i tym samym przyspieszyć popularyzację samochodów elektrycznych (BEV) oraz innych zelektryfikowanych aut. W efekcie do końca tego dziesięciolecia firma myśli osiągnąć roczną sprzedaż na poziomie 8 mln zelektryfikowanych aut, w tym 2 mln będą stanowić elektryki na baterie i na wodór (ogniwa paliwowe).

Akumulatory tańsze o połowę, samochody elektryczne dostępne cenowo

Toyota zamierza ściąć koszty produkcji baterii przynajmniej o 30 proc. dzięki nowym technologiom i materiałom. Następnym krokiem będzie 30-proc. obniżenie zużycia energii podczas jazdy autem elektrycznym. Zdaniem inżynierów większa wydajność napędu pozwoli ograniczyć pojemność akumulatora, co przełoży się na kolejne zmniejszenie o 30 procent kosztów baterii w każdym samochodzie. Łącznie pozwoli to na obniżenie ceny baterii do samochodu elektrycznego o 50 proc. już w drugiej połowie dekady, w porównaniu do akumulatora 90 kWh Toyoty bZ4X, która zadebiutuje w połowie 2022 roku.

– Trwałość, stabilność i bezpieczeństwo to kluczowe punkty odniesienia dla baterii Toyoty. Chcemy spopularyzować samochody elektryczne, dlatego zamierzamy obniżyć koszty, by wprowadzić na rynek auta w rozsądnych cenach – stwierdził Maeda.

Trzy rodzaje baterii do samochodów elektrycznych

W najbliższej dekadzie Toyota planuje wykorzystać do elektryfikacji samochodów trzy różne technologie baterii nowej generacji.

Pierwsza z nich zadebiutowała w tym roku na rynku japońskim za sprawą nowej generacji hybrydowej Toyoty Aqua (Priusa c). Samochód jest wyposażony w baterię niklowo-wodorkową o niedawno opracowanej przez Toyotę bipolarnej strukturze. Producent twierdzi, że dzięki niej uzyskał dwukrotnie większą gęstość energii. Na drodze kierowca odczuwa to jako większą moc chwilową, auto jest bardziej dynamiczne.

Toyota pracuje także nad wprowadzeniem nowej generacji baterii litowo-jonowych, które obniżą koszty produkcji zelektryfikowanych samochodów i poprawią ich osiągi oraz wydłużą zasięg. Baterie mają też być tańsze i bardziej wydajne dzięki innowacyjnym materiałom i zmodyfikowanej konstrukcji. To rozwiązanie Japończycy zamierzają wprowadzić na rynek po 2025 roku.

Bateria ze stałym elektrolitem - elektryczne Toyoty LQ już jeżdżą

Wreszcie nadejdzie era akumulatorów ze stałym elektrolitem. Te zdaniem japońskich inżynierów okażą się przełomem. Ze wcześniejszych deklaracji wynika, że należy się ich spodziewać w połowie bieżącej dekady (ok. 2025 roku). Technologia tego typu ma radykalnie zmienić użyteczność BEV. Przyniosą one postęp pod względem większej mocy i gęstości energii oraz krótszego czasu ładowania, co sprawi, że auta elektryczne zyskają większy zasięg, lepsze osiągi i będą bardziej praktyczne w użyciu.

Toyota w czerwcu 2020 roku zbudowała pierwszy samochód prototypowy LQ z tą baterią i poddała go testom na zamkniętym torze. Zebrana wiedza posłużyła dwa miesiące później do stworzenia kolejnych modeli, które zarejestrowano i testowo wypuszczono na drogi. Keiji Kaita, wiceprezes Toyoty odpowiedzialny za napędy w rozmowie z branżowym Automotive News oświadczył, że działający prototyp takiej baterii naładowano do pełna w 15 minut. Teraz koncern pracuje nad wydłużeniem żywotności baterii ze stałym elektrolitem. Firma utrzymuje również, że jest coraz bliżej rozpoczęcia prac nad technikami produkcji. Nowy rodzaj ogniw trafi nie tylko do samochodów elektrycznych (BEV), ale także do hybryd.