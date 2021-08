Toyota GAZOO Racing czwarty raz z rzędu tryumfowała w legendarnym Le Mans w królewskiej klasie LMP1. W zwycięskim teamie samochodem nr 7 jechali Brytyjczyk Mike Conway, Japończyk Kamui Kobayashi i Argentyńczyk Jose Maria Lopez.

Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej także zajęła ekipa japońskiej marki w składzie Szwajcar Sebastien Buemi, Japończyk Kazuki Nakajima i Brendon Hartley z Nowej Zelandii (załoga w samochodzie nr 8 broniła tytułu).

Podium ze stratą czterech okrążeń do Toyoty uzupełnił zespół Alpine.

Toyota królową nowej ery hipersamochodów

Dla japońskiej marki to historyczne zwycięstwo – nie tylko czwarte z rzędu ale też pierwsze odniesione w erze hipersamochodów, nowej najwyższej kategorii w wyścigach długodystansowych. Toyota GR010 HYBRID w swoim pierwszym sezonie w mistrzostwach świata spisuje się pierwszorzędnie – samochód triumfował we wszystkich czterech rundach FIA WEC.

89. edycja 24-godzinnego wyścigu w Le Mans trzymała w napięciu od pierwszej do ostatniej sekundy. Choć oba GR010 HYBRID zmagały się z drobnymi problemami, jak przebite opony czy uszkodzone felgi po kontakcie z rywalami, to cały czas powiększały przewagę nad resztą stawki. W ostatnich sześciu godzinach w aucie numer 8 pojawił się problem z układem paliwowym. Po serii zjazdów do pit stopu znaleziono rozwiązanie, które pomogło także prowadzącej w wyścigu załodze z auta numer 7 dojechać do mety na pierwszym miejscu. Flagę w biało-czarną szachownicę oba GR010 HYBRID przecięły jadąc obok siebie. Samochód z numerem siódmym wygrał z przewagą dwóch okrążeń.

Polacy w wyścigu Le Mans, sukces i pech

Polski zespół Inter Europol Competition na 25 załóg zgłoszonych w klasie LMP2 zajął rewelacyjne piąte miejsce. Jakub Śmiechowski, Alex Brundle i Renger van der Zande zostali jednocześnie sklasyfikowani na 10. pozycji w klasyfikacji generalnej, na 61 załóg, które stanęły na starcie na torze Circuit de la Sarthe w północno-zachodniej Francji.

Znacznie mniej szczęścia miał belgijski zespół WRT z Robertem Kubicą w składzie. Ich samochód uległ awarii na ostatnim, 363 okrążeniu Le Mans i zatrzymał się na torze. Team stracił pewną wygraną w kategorii LMP2.