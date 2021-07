Toyota Hilux Arctic Trucks to specjalna wersja japońskiego pikapa przygotowana we współpracy z islandzką firmą Arctic Trucks specjalizującą się w tuningu samochodów terenowych (także dla wojska). A numerem popisowym wyspiarzy są auta przygotowywane do wypraw przez Arktykę i Antarktydę. Właśnie czerwony Hilux był bohaterem polarnego odcinaka Top Gear. A debiutujący nad Wisłą nowy Hilux Arctic Trucks został opracowany przez polski oddział AT. Jakie modyfikacje zastosowali mechanicy?

Reklama

Podrasowany Hilux to 17-calowe felgi aluminiowe Arctic Trucks oraz terenowe opony AT 315/70 R17. Na potrzeby montażu większych kół przycięto nadkola, a zawieszenie poszło w górę o ok. 40 mm. Poszerzenia boczne skrojono na miarę, by dopasować je do większego ogumienia.

Toyota Hilux Arctic Trucks – zakres modyfikacji

Podniesienie zawieszenia zaowocowało zwiększeniem prześwitu auta o 25 proc. (standardowy model to 31 cm prześwitu). Promień skrętu pozostał zbliżony do fabrycznego. Kąt najazdu wzrósł do 28 stopni, a kąt zjazdu do 32 stopni.

Wersję Arctic Trucks można wzbogacić o wzmocnione zawieszenie na przedniej i tylnej osi, dostosowane do dodatkowych obciążeń podczas jazdy w trudnym terenie. Na pokładzie jest także kalibrator prędkościomierza, klucz dynamometryczny do felg 17 cali, oryginalne osłony przeciwbłotne Arctic Trucks i wyciągarka WARN VR EVO 10-S. Na grillu zamontowano dalekosiężne oświetlenie LED – dwa reflektory LAZER Triple-R 750 Elite.

Toyota Hilux Arctic Trucks – wyposażenie

Hilux Arctic Trucks skrywa dodatkowe wyposażenie marki STEELER. Lista obejmuje czarne, homologowane orurowanie przednie, aluminiową zabudowę wyprawową z klapami bocznymi oraz specjalnie dobrane, stalowe stopnie boczne zabezpieczone powłoką natryskową Raptor. Przestrzeń ładunkową zabezpiecza polimocznikowa powłoka, do tego zamontowano na niej zabudowę szufladową amerykańskiej marki DECKED.

Zabudowa Arctic Trucks jest dostępna dla Hiluxa z podwójną kabiną. Japoński pikap w tej wersji jest objęty 3-letnią gwarancją producenta i można go serwisować w autoryzowanych stacjach Toyoty.

W pakiecie otrzymuje się badanie techniczne, wyważenie kół i sprawdzenie geometrii zawieszenia. Auto można poddać indywidualnej adaptacji, dlatego Toyota liczy na zainteresowanie ze strony pasjonatów wypraw, myśliwych, rolników czy służb państwowych potrzebujących samochodów o wysokiej mobilności.