Loteria szczepionkowa czy też Narodowa Loteria dla zaszczepionych przeciwko Covid-19 ruszy już 1 lipca i potrwa do 30 września. Pula nagród została wyceniona na ponad 14 mln zł. Losowanie zaplanowano na 6 października 2021 roku.

Żeby uczestniczyć w loterii szczepionkowej trzeba być pełnoletnim i przejść kompletną procedurę szczepień. Warunkiem jest też rejestracja przez IKP lub infolinię 989 programu szczepień. Należy uzupełnić dane i udzielić zgody na ich wykorzystywanie. Laureaci dostaną powiadomienia telefoniczne lub SMS-owe.

Każdy z uczestników ma 4 szanse na wygraną - nagrody tygodniowe, codzienne, miesięczne. Nagrody natychmiastowe będzie można odebrać - dzięki specjalnemu kodowi SMS - w bankomatach PKO BP.

Loteria szczepionkowa i samochód - Toyota Corolla do wygrania

W losowaniu nagród miesięcznych do wygrania jest dwa razy po 100 tys. zł oraz dwa egzemplarze modelu Toyota Corolla hybrid. Japoński model występuje w dwóch odmianach napędu spalinowo-elektrycznego - 1.8 Hybrid i 2.0 Hybrid Dynamic Force.

W pierwszym układzie hybrydowym Japończycy postawili na rozwiązanie, w którym z silnikiem elektrycznym współpracuje benzyniak 1.8 z pośrednim wtryskiem. Moc łączna układu – 122 KM – z pewnością nie oszałamia, ale też nie rozczarowuje. W normalnym użytkowaniu Corolla okaże się zwinnym, a kiedy trzeba, także żwawym autem. Gdy jedziemy spokojnie, w aucie jest cicho, a spalanie bez problemu wyniesie poniżej 5 l/100 km. To dobre wartości. Do tego w hybrydzie 1.8 łatwo założyć instalację LPG.

2-litrowy napęd hybrydowy Corolli oferuje lepsze osiągi – sprint od 0 do 100 km/h trwa 7,9 s, czyli o 3 szybciej niż 1.8. W trybie elektrycznym można już jechać nawet 115 km/h. Ciekawostką jest to, że mimo wyższych parametrów mocniejszy układ hybrydowy oferuje średnie spalanie na poziomie słabszej wersji, czyli odpowiednio 3,7/100 km i 3,3 l/100 km w hybrydzie 1.8. W porównaniu z silnikami Diesla 2-litrowy napęd hybrydowy Corolli potrafi oczarować płynnością działania.

Loteria szczepionkowa i samochód - Toyota C-HR w finale

Losowanie finałowe to do wgrania dwie Toyoty C-HR lub dwie nagrody po milion zł.

W finale loterii szczepionkowej zaplanowanym na 6 października okaże się, kto zdobędzie kluczyki do japońskiego modelu SUV. Ten samochód to również dwie wersje napędu spalinowo-elektrycznego - 1.8 Hybrid/122 KM i 2.0 Hybrid Dynamic Force/180 KM.

Słabszy napęd to ulepszony i lżejszy akumulator litowo-jonowy składający się z 56 ogniw o znamionowym napięciu 207,2 V. Nowa bateria ma większą zdolność do magazynowania i dostarczania energii elektrycznej. Producent twierdzi, że udoskonalony układ spalinowo-elektryczny zaoferuje lepszą reakcję skrzyni biegów, a co za tym idzie wyższą kultury pracy całego zespołu. Średnio na 100 km ten model ma potrzebować od 4,7 do 5,2 l benzyny, a przyspieszenie do setki potrwa 11 s.

Napęd 2.0 Hybrid Dynamic Force to rozwiązanie znane z Corolli. Sprint od 0 do 100 km/h trwa 8,2 s. Producent obiecuje średnie zużycie benzyny na poziomie 5,3 l/100 km oraz do 80 proc. czasu jazdy na silniku elektrycznym w mieście.