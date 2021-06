Toyota ogłosiła, że nowy model z segmentu A będzie produkowany w Kolinie. Czeska fabryka – po styczniowym przejęciu od Grupy PSA – została już przystosowana do pracy w technologii Toyota New Global Architecture (TNGA). Modernizacja zakładu pochłonęła ponad 4 mld czeskich koron (ok. 680 mln zł). Obecnie powstaje tam linia produkcyjna nowego Yarisa opartego na platformie GA-B. Wraz z uruchomieniem linii dla nowego auta, z fabryki będą wyjeżdżać łącznie dwa samochody oparte na tej samej platformie.

Nieoficjalnie widomo, że tym nowym autem będzie Toyota Aygo trzeciej generacji. Obraz jej wyglądu daje prototypowy model AYGO X prologue pokazany w marcu. Japoński zawodnik nabrał muskułów niczym SUV i właśnie w takim kształcie zamierza walczyć o względy kierowców w segmencie A. Do tego nic nie stoi na przeszkodzie, by był dostępny także jako zwykły pięciodrzwiowy hatchback. W końcu Yaris też już jest dostępny w dwóch wcieleniach...

– Jesteśmy przekonani, że nowy model z segmentu A będzie miał istotny wpływ na wzrost sprzedaży Toyoty w Europie. Stanowi on kolejne potwierdzenie naszego zaangażowania w tym regionie. Będzie to nowoczesny, przystępny samochód, który jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność Toyoty wśród klientów zainteresowanych segmentem A. Nowy model dzieli tę samą platformę z Yarisem i Yarisem Cross. To rozwiązanie pozwoli nam stworzyć atrakcyjną ofertę na rynku małych samochodów dzięki efektowi skali – powiedział Marvin Cooke, wiceprezydent Toyota Motor Europe.

Toyota Aygo - niska cena, silnik benzynowy

Jeśli chodzi o napęd, to Toyota bierze pod uwagę preferencje kierowców zainteresowanych małymi samochodami miejskimi. Obecnie segment A jest zdominowany przez auta z silnikami spalinowymi, co wynika z tego, że w tej klasie cena jest jednym z głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe. Prognozy potwierdzają utrzymanie tej tendencji w nadchodzących latach, stąd nowa Toyota Aygo dostanie pod maskę silnik benzynowy.

– Dzięki niskiej emisji aut hybrydowych Toyoty możemy sobie pozwolić na utrzymanie konwencjonalnego napędu w bardzo atrakcyjnym nadwoziu opartym na nowoczesnej platformie modułowej TNGA. A to oznacza, że ten zaawansowany technicznie samochód będzie przystępny cenowo i z impetem wejdzie do segmentu A – stwierdził Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland.

Maluch japońskiej marki zadebiutuje w 2022 roku.

Toyota Yaris z fabryki w Czechach, więcej hybryd z Wałbrzycha

Jeśli chodzi o Yarisa, to Czeski zakład obok fabryki we Francji stanie się drugim ośrodkiem produkcji tego modelu. A to można uznać za dobrą informację dla fabryki w Wałbrzychu, która jest jedynym producentem hybrydowego zespołu 1.5 Dynamic Force montowanego pod maską Yarisa. Wzrośnie zapotrzebowanie na ten układ, stąd polski zakład Toyoty będzie musiał zwiększyć moce. A to z kolei może prowadzić do stworzenia nowych miejsc pracy na Dolnym Śląsku…