Toyota Land Cruiser nowej generacji zadebiutowała podczas specjalnego show w Dubaju. To model serii 300, czyli już 13. pokolenia. A legenda zaczęła się 70 lat temu. W 1951 roku powstała Toyota BJ – oparta na prostym podwoziu lekkiej ciężarówki typu SB i z benzynowym silnikiem o pojemności 3386 cm3. Miała niezwykłe jak na swoje czasy właściwości terenowe, co udowodniła podczas testu na Fuji. Dwa samochody podjechały do szóstej stacji kolejki na świętej górze Japończyków. Takiego wyczynu nie dokonał wcześniej żaden pojazd. Obserwatorzy, głównie przedstawiciele policji i służb państwowych, byli pod wrażeniem, co poskutkowało zamówieniami. Dziś Land Cruiser jest przedstawicielem wymierającego gatunku – samochodów z napędem 4x4, reduktorem i ramową konstrukcją. Przez siedem dekad Toyota sprzedała ponad 10 mln sztuk tego modelu w 170 krajach.

Nowy Land Cruiser 300 zastępuje produkowany od 2007 roku model serii 200. Japończycy na dzień dobry stawiają na radykalną zmianę stylistyki. Ze swoją monumentalną sylwetką i wielką chromowaną atrapą chłodnicy nowa terenówka z pewnością stanie się obiektem pożądania niejednego szejka...

Toyota Land Cruiser lżejsza o 200 kg i z nowym zawieszeniem

Nowa Toyota Land Cruiser jako pierwsza korzysta z nowej platformy GA-F z serii TNGA (Toyota New Global Architecture), którą zaprojektowano dla aut ramową konstrukcję nadwozia. Przy czym zachowuje długość i szerokość, rozstaw osi oraz kąty zejścia i natarcia z poprzednika. Inżynierowie zapewniają jednak, że wdrożona architektura pozwoliła na redukcję masy, obniżenie środka ciężkości oraz wprowadzenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo. Sama rama waży mniej i jest sztywniejsza – w efekcie nowy Land Cruiser stał się lżejszy od poprzednika aż o 200 kg!

Nowa Toyota Land Cruiser sama zbada teren w czasie jazdy

Do tego opracowano nowe zawieszenie, które wyposażono w system Multi-Terrain Monitor - zmyślne rozwiązanie ułatwiające wykrywanie przeszkód w terenie. Na podstawie zebranych informacji układ automatycznie ocenia jakość nawierzchni by dobrać odpowiedni tryb jazdy.

Toyota Land Cruiser nowej generacji i dwa silniki

Silnik? Toyota przewidziała dwie nowe jednostki V6 z podwójnym doładowaniem - benzynową 3.5/400 KM l i diesla 3.3/300 KM. Zdaniem inżynierów obie konstrukcje przewyższają potencjałem tradycyjną konstrukcję V8. Oba silniki są parowane z nową 10-biegową skrzynią automatyczną.

Nowa Toyota Land Cruiser zadebiutuje na rynku latem 2021 roku. Najpewniej 1 sierpnia, czyli w 70. urodziny tej japońskiej legendy motoryzacji.