Kia ogłosiła, że każdy jej salon w Polsce zostanie wyposażony w instalację z paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kW. W zależności od konstrukcji i powierzchni stacji dilerskiej, część obiektów będzie miała zamontowane panele fotowoltaiczne na dachu, a część na ziemi. Przy każdym salonie stanie również zadaszona wiata Carport z panelami fotowoltaicznymi o mocy 5 kW (pomieści dwa samochody).

Reklama

– Montaż instalacji już trwa. Do końca wakacji niemal cała sieć salonów samochodowych Kia będzie produkować własną "zieloną" energię elektryczną. U dilerów, którzy obecnie odświeżają lub budują nowe obiekty, montaż odbędzie się po zakończeniu inwestycji. Instalacja ograniczy emisję dwutlenku węgla o 2,2 tony rocznie – powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak, PR manager Kia Polska.

W Polsce działa 57 dilerów marki Kia, a ci prowadzą 77 punktów sprzedaży.

Do tego Kia wykorzysta system SCADA, który w czasie rzeczywistym będzie informował o tym, ile dany diler wyprodukował prądu i w jakim czasie. Dzięki temu kierowcy na stronie internetowej koreańskiej marki będą mogli sprawdzić, ile kilometrów można przejechać samochodami elektrycznymi i hybrydowymi typu plug-in w danym dniu, miesiącu czy w ciągu roku na energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne.

– Dobrze wiemy, że zalety fotowoltaiki są niepodważalne. Panele słoneczne zapewniają wiele korzyści, przede wszystkim natury ekonomicznej i ekologicznej. Przy stałej produkcji prądu instalacja nie emituje CO ₂ , czyli nie ingeruje w środowisko oraz nie wytwarza szkodliwych dla ludzi i zwierząt substancji – stwierdził Leszek Sukiennik, dyrektor zarządzający Kia Polska.

Kia EV6 to początek inwazji samochodów elektrycznych

W ten sposób Kia szykuje grunt pod inwazję samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in. Do 2027 roku do dwóch modeli elektrycznych (e-Soul i e-Niro) dołączy aż 11 nowych. Pierwszy z nich – EV6 – już można zamawiać. Ten crossover o niezwykłym designie oferuje cztery wersje mocy silnika (lub silników), dwa rodzaje napędu (na tylne lub na cztery koła), dwie pojemności akumulatora (58 kWh i 77,4 kWh) i cztery wersje wyposażenia (EV6, EV6 Plus, EV6 GT-Line i EV6 GT). Najbardziej ekstremalna EV6 GT dysponuje mocą 585 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,5 s. EV6 jako pierwsza w tym segmencie samochodów elektrycznych jest wyposażona 800-voltowy akumulator, a to umożliwia ładowanie z dużą mocą. Uzupełnienie energii pod ładowarką 350 kW od 10 do 80 proc. pojemności akumulatora EV6 ma zająć jedynie 18 minut. A powiększenie zasięgu o 100 km modelu EV6 z akumulatorem 77,4 kWh zajmie mniej niż 4,5 minuty. Maksymalny zasięg EV6 to ponad 510 km.