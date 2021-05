Czy samochód elektryczny może być jedynym autem w gospodarstwie domowym? Czy auto na prąd jest rozwiązaniem tylko dla osób mieszkających w domach? To mity czy prawda? Byka za rogi wzięli przedstawiciele EV Klub Polska, polskiej firmy doradczej InsightOut Lab do spółki z ekspertami marki Volkswagen. Badanie przeprowadzono wśród faktycznych użytkowników samochodów elektrycznych. Posypały się pytania…

Reklama

Żeby mieć samochód elektryczny, trzeba mieszkać w domu?

Ładowanie samochodu elektrycznego w miejscu zamieszkania jest najwygodniejszą formą uzupełniania energii w akumulatorach. Dla wielu nie jest to jednak warunek, od którego uzależniają zakup auta na prąd. Aż 38 proc. właścicieli samochodów elektrycznych, którzy wzięli udział w badaniu, mieszka w blokach. Co równie istotne, co czwarty ankietowany (24 proc.) nie ma możliwości ładowania swojego auta w miejscu zamieszkania.

Samochód elektryczny? Tak, ale tylko jako drugi lub trzeci w gospodarstwie domowym?

Co trzeci (32 proc.) właściciel samochodu elektrycznego nie ma innego auta w swoim gospodarstwie domowym. Wśród tych, którzy oprócz auta na prąd mają też inne samochody, 11 proc. stanowią ci, którzy posiadają… jeszcze jedno auto elektryczne lub hybrydę typu plug-in.

Ładowanie od 0 do 100 proc. trwa zbyt długo, a publicznych stacji ładowania jest za mało?

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych pod koniec marca 2021 r. w Polsce było dostępnych 1425 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych (2780 punktów). I ciągle ich przybywa. A z analizy wynika, że dla zaskakująco wielu posiadaczy aut elektrycznych nie jest to aż tak istotne. Dokładnie połowa z nich nigdy lub tylko kilka razy korzystała z publicznych stacji ładowania.

Badanie pokazuje też, że dla zdecydowanej większości posiadaczy samochodów elektrycznych czas potrzebny na naładowanie akumulatora od 0 do 100 proc. nie jest parametrem, który ma dla nich znaczenie. Tylko 6 proc. badanych ładuje swój samochód, gdy poziom naładowania akumulatora zbliża się do 0. Co piąty badany (21 proc.) ładuje swoje auto codziennie lub prawie codziennie, bez względu na to, jaki zasięg wskazuje komputer.

Samochody elektryczne nie nadają się do długich podróży?

Samochodem elektrycznym można jeździć tylko po mieście? Do niedawna elektryki miały niewielki zasięg, ale to się zmieniło wraz z wprowadzeniem e-samochodów nowej generacji. Takie auta są w stanie przejechać nawet kilkaset kilometrów na jednym ładowaniu. Duże zasięgi i możliwość uzupełnienia energii w 80 proc. w 30 min. pozwalają na podróże między miastami, jak i na wyjazdy zagraniczne.

Reklama

W ankiecie padło pytanie: Czy jeździsz swoim samochodem elektrycznym w trasy, których długość przekracza zasięg twojego auta?

86 proc. właścicieli samochodów elektrycznych odpowiedziało: TAK.

Co bardzo istotne, przeprowadzone badanie nie miało charakteru deklaratywnego. Posiadacze samochodów elektrycznych odpowiadali na pytania związane z faktycznym sposobem korzystania z ich aut. To nawyki, a nie deklaracje właścicieli samochodów elektrycznych przeczą przytoczonym tezom.

Zamienisz samochód elektryczny na spalinowy?

W badaniu padło też pytanie: Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe doświadczenia z samochodem elektrycznym, czy zamieniłbyś je na auto spalinowe?

Aż 97 proc. ankietowanych odpowiedziało, że NIE (79 proc. – zdecydowanie nie; 18 proc. – raczej nie). Czyli poziom zadowolenia z aut na prąd jest bardzo wysoki.

Podsumowując: