Policja od dziś mobilizuje siły na majowy weekend. Od 30 kwietnia do 3 maja będzie czujnie przyglądać się samochodom ma polskich drogach.

Reklama

Majówkową akcję pod kryptonimem "Bezpieczna DK 46" zapowiedzieli już m.in. policjanci z drogówki opolskiej, z województwa śląskiego i dolnośląskiego. Do pracy wyjadą patrole wchodzące w skład grupy SPEED z terenu trzech województw. Mundurowi w nieoznakowanych i oznakowanych radiowozach wyposażonych w wideorejestratory i laserowe mierniki prędkości będą reagować na wykroczenia i przestępstwa drogowe.

DK 46 pełni funkcję ważnego szlaku komunikacyjnego o bardzo dużym natężeniu ruchu prowadząca blisko granicy z Czechami w pobliżu Kudowy Zdroju, przez Nysę, Opole do Częstochowy. W ocenie policji duże natężenie ruchu niestety ma negatywne przełożenie na liczbę wypadków drogowych. Dlatego policjanci skupią się na wykroczeniach związanych z nieprzestrzeganiem limitów prędkości, nieprawidłowym wyprzedaniem, zmianą pasa ruchu oraz niezgodnym z przepisami korzystaniem z telefonów komórkowych.

Kaskadowy pomiar prędkości

Także policjanci ze stołecznej drogówki od 1 maja rozpoczynają działania pod kryptonimem "Bezpieczna majówka 2021". A już dzisiaj na ulicach Warszawy - podobnie jak w całej Polsce - prowadzone są działania "Kaskadowy pomiar prędkości".

Kaskadowe pomiary prędkości są nastawione głównie na kierowców, którzy drastycznie łamią przepisy. Pomiary będą się odbywały w terenie zabudowanym i poza nim. Funkcjonariusze będą prowadzili pomiary zarówno statycznie, czyli co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – wystawione kaskadowo, jak i dynamicznie przy użyciu pojazdów z wideorejestratorami (tu szczególną rolę dostaną zespoły "SPEED"). Wszystko po to, by w ten sprytny sposób utemperować kierowców, którzy zaraz po minięciu patrolu wciskają gaz.

Na jakich trasach będzie można najczęściej spotkać patrole drogówki? W którym województwie funkcjonariusze są najbardziej aktywni podczas weekendów? Odpowiedzi niesie najnowszy raport ekspertów systemu Yanosik.

– Tuż przed majówkowymi wyjazdami postanowiliśmy sprawdzić jakie miejsca są najczęściej monitorowane przez policję. W naszej najnowszej analizie na 2021 rok wzięliśmy pod uwagę drogi krajowe z całej Polski i wytypowaliśmy te, na których odnotowanych zostało najwięcej potwierdzonych zgłoszeń o kontroli prędkości na 1 km drogi – powiedziała dziennik.pl Julia Langa, Yanosik.

Zawarte w zestawieniu dane obejmują dni weekendowe: piątki, soboty i niedziele od stycznia do kwietnia 2021 roku. Jak wyglądają wyniki analizy?

Gdzie kontroluje policja?

Na czele zestawienia znalazły się drogi krajowe nr 80 oraz 97, gdzie od początku tego roku w dni weekendowe kierowcy zgłosili około 14 kontroli prędkości na 1 km drogi. Podium zamyka DK 47, na której odnotowano 11 kontroli na 1 km drogi. Niewiele mniej zgłoszono na krajowej siedemnastce oraz szóstce. Tam na 1 km drogi przypada około 10 kontroli przeprowadzonych przez drogówkę. W pierwszej 10. najbardziej kontrolowanych dróg widnieją także drogi krajowe nr 86, 81, 10 i 67. Szczegóły w poniższej tabeli.

W tych województwach "suszą" najwięcej

Reklama

Jak wynika z analizy liczba kontroli prędkości zależna jest od województwa. Od stycznia do kwietnia 2021 r. użytkownicy systemu Yanosik najwięcej pomiarów prędkości zgłosili w Małopolsce oraz na Podkarpaciu - około 10 kontroli na 1 km drogi krajowej. Wysoko w klasyfikacji znalazło się też województwo zachodniopomorskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie i śląskie, gdzie odnotowano ponad 8 kontroli na 1 km drogi. Z kolei najmniej pomiarów prędkości zgłoszono w województwie opolskim i lubuskim. W województwach tych jest 2-krotnie mniej pomiarów prędkości niż w Małopolsce.

Najbardziej kontrolowane odcinki dróg w Polsce

W analizie wzięto pod uwagę także odcinki dróg krajowych, na których najczęściej ustawiają się patrole drogówki. W tym celu specjaliści podzielili krajówki na odcinki, które odpowiadają obszarom gminnym. Gdzie można z wysokim prawdopodobieństwem spotkać policję kontrolującą prędkość podczas majówki? Najbardziej "oblegany" odcinek znajduje się na DK 79 w Chorzowie. Niewiele mniej kontroli odbywało się na krajowej siódemce w Warszawie, dziewiętnastce w Rzeszowie i dziewiątce w gminie Recz. W pierwszej 10. znalazły się także odcinki DK 6 gm. Potęgowo, DK 28 gm. Miejsce Piastowe, DK 19 Siemiatycze, DK 47 gm. Biały Dunajec, DK 80 Bydgoszcz oraz DK 17 Tomaszów Lubelski. Wyszczególnione fragmenty dróg przedstawia poniższa mapa. Wyszczególnione fragmenty dróg przedstawia mapa.