Toyota, Suzuki, Subaru, Mazda i Daihatsu wypracują wspólny standard dla nowej generacji systemów multimedialno-komunikacyjnych w samochodach, opartych na łączności internetowej. Japończycy pod rękę będą działać w zakresie funkcji określanych jako CASE: Connected - połączonych, Autonomous - autonomicznych/Automated - automatycznych, Shared – współdzielonych i Electric – elektrycznych. Rozwój usług internetowych w autach następuje bardzo szybko, wraz z rozwojem technologii chmury, internetu rzeczy, big data i sztucznej inteligencji.

Reklama

Zespół pięciu japońskich firm najwyraźniej chce pokazać innym, że dla wygody kierowców można działać ponad podziałami. Dziś poszczególni producenci samochodów niezależnie opracowują pokładowe systemy multimedialno-komunikacyjne. Nawet gdy auta różnych marek są wyposażone w systemy multimedialne z takimi samymi usługami i funkcjami, jak na przykład system zdalnego sterowania, każda firma opracowuje je według własnych koncepcji i standardów.

Teraz japońskie firmy dążą do wprowadzenia do samochodów nowych aplikacji i usług mobilnych tak szybko jak to możliwe. Dzięki współpracy i korzystaniu ze wspólnej, zestandaryzowanej infrastruktury każdy z producentów może bardziej skupić się na samym rozwijaniu aplikacji i usług.

Na obecnym etapie Suzuki, Subaru, Daihatsu i Mazda zaimplementują własne aplikacje i rozwiązania do platformy komunikacyjnej Toyoty. Jednocześnie firmy rozpoczną opracowywanie zunifikowanego systemu multimediów i łączności nowej generacji, opartego na wspólnym standardzie wymiany informacji między samochodami i centrami danych. Inżynierowie obiecują, że nowe systemy będą oferowały wyższą jakość i szybkość połączeń. Jednocześnie obciążenie zespołów programistycznych każdego z producentów będzie mniejsze, a obsługa i aktualizacje systemu oraz wprowadzanie nowych funkcji zostaną uproszczone.