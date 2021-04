Złodzieje samochodów także mają swoich bohaterów. A jeden z nich, Krzysztof R. o pseudonimie "Lala", był od 3 lat ścigany listem gończym. Mężczyzna miał odbyć karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

– Legendarny złodziej wiedząc, że jest poszukiwany, skutecznie ukrywał się przez ostatnie lata, aż do ubiegłego tygodnia, kiedy to funkcjonariusze stołecznej samochodówki ustalili, że 36-latek może ukrywać się na jednej z posesji w miejscowości Stare Lipiny – powiedziała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci stołecznej "samochodówki" przy wsparciu funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KSP podjęli obserwację posesji.

– Wreszcie zauważyli przed bramą osobę przypominającą wyglądem poszukiwanego. Mężczyzna poruszał się w obrębie posesji, a następnie udał się na sąsiednie podwórko. Tam wsiadł do zaparkowanego ciągnika siodłowego, wyjął z niego jakiś przedmiot, a następnie otworzył stojącego obok czerwonego opla astrę, z którego również wyjął jedną rzecz i powrócił na swoją posesję – podała policja.

Wtedy mundurowi postanowili zatrzymać 36-latka.

– Funkcjonariusze wspólnie z technikiem kryminalistyki oraz biegłymi z zakresu mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Laboratorium Kryminalistycznego KSP przeszukali posesję, na której ukrywał się poszukiwany – poinformowała Adamus. – Policjanci zabezpieczyli do badań mechanoskopijnych dwa Lexusy, a także Hyundaia Tuscon, które znajdowały się na posesji. Istnieje podejrzenie, że samochody zostały przerobione, bądź naprawione częściami pochodzącymi ze skradzionych pojazdów. Dodatkowo, w garażach mieszczących się na posesji, zabezpieczyli części i podzespoły samochodowe: skrzynie biegów, poduszkę powietrzną, nawigację, urządzenie do dekodowania kluczyków, służące do kradzieży samochodów, a także deskę rozdzielczą – wyliczyła przedstawicielka KSP.

Policjanci przeszukali również te pojazdy, do których Lala wsiadał podczas obserwacji.

– W kabinie ciągnika siodłowego zabezpieczyli 13 kompletów tablic rejestracyjnych, jak się okazało po sprawdzeniu w systemach informatycznych, podrobionych i nie przypisanych do istniejących pojazdów zarejestrowanych w Polsce, 28 sterowników rożnych marek pojazdów, 2 zagłuszarki GPS i GSM, 2 radiostacje, a także inne części i podzespoły samochodowe – wymieniła Adamus.

– Policjanci sprawdzili też tablice rejestracyjne widniejące na oplu astrze. Okazało się, że nie były one przypisane do żadnego pojazdu. W związku z tym samochód trafił na policyjny parking, gdzie został poddany oględzinom i badaniu mechanoskopijnemu. Ustalono, że właśnie ten samochód służył poszukiwanemu do popełniania przestępstw – wyjaśniła.

Mundurowi dowiedli także, że sterowniki zabezpieczone w ciągniku siodłowym są przypisane do innych, skradzionych pod koniec ubiegłego i na początku tego roku na terenie Niemiec i warszawskiego Wilanowa samochodów Hyundai Kona.

– W związku z tym, funkcjonariusze zatrzymali również właściciela ciągnika siodłowego i przeszukali należącą do niego posesję. W trakcie przeszukania zabezpieczyli skrzynię biegów z usuniętym numerem, Nissana Juke z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi, a także dwa Nissany oraz Lexusa. W trakcie badań mechanoskopijnych ustalono, że Nissany pochodziły z Francji, gdzie uczestniczyły w wypadkach i zostały całkowicie zniszczone. Lexus natomiast posiadał tabliczkę znamionową z widoczną ingerencją – wyjaśniła przedstawicielka KSP

Lala i jego sąsiad usłyszeli po pięć zarzutów paserstwa umyślnego, ale nie kradzieży. Grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Poszukiwany Krzysztof R. trafił do zakładu karnego.